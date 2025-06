Memphis openhartig: 'Hij is heel belangrijk geweest voor mij'

dankt bondscoach Ronald Koeman voor het vertrouwen dat hij in hem heeft. Na het Europees kampioenschap van 2024 bestond er twijfel over de interlandcarrière van de 31-jarige spits, maar de keuzeheer besloot hem er toch bij te halen.

Memphis speelde op het afgelopen EK zijn laatste interland voor het Nederlands elftal tot het najaar van 2024. De spits zat een tijdje zonder club en tekende pas in september een contract bij het Braziliaanse Corinthians. Daar had hij nog een tijdje nodig om fit te worden, maar uiteindelijk werd hij heel belangrijk voor de Braziliaanse club.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Depay speecht en krijgt massaal applaus in kleedkamer van Oranje

Koeman besloot begin dit jaar naar Brazilië af te reizen en nam hem voor de Nations League-wedstrijden tegen Spanje weer op in de selectie. Ook de afgelopen interlandperiode zat hij weer bij Oranje. "Ronald Koeman is heel belangrijk geweest voor mij", aldus Memphis tegen Voetbal International. "Hij heeft altijd vertrouwen in mij gehad. Ook al hebben de media altijd wel wat aan te merken op mij. Ik ben een gevoelsmens en ik voel zijn vertrouwen. Dat probeer ik zo goed mogelijk terug te betalen."

LEES OOK: Koeman krijgt duidelijke boodschap: ‘Ik ben de spits op het WK 2026’

Memphis vervult niet alleen op het veld een voortrekkersrol, maar ook in de kleedkamer is de oud-PSV'er ontzettend belangrijk. "Ik denk dat de jongens zich comfortabel bij me voelen", reageert Memphis. "Dat gaat op een natuurlijke manier. Ik probeer ze niet de les te lezen of van alles wijs te maken. Ook al ben ik nu 31 jaar en hun oudere broer, ik heb nog steeds dezelfde interesses als de jonge gasten. Alleen heb ik nu meer levenservaring opgebouwd."

Afgelopen interlandperiode was een fijne voor Memphis. Tegen Finland (0-2) en Malta (8-0) was de ervaren doelpuntenmaker goed voor drie treffers. Daarmee kwam hij op vijftig doelpunten in het shirt van Oranje, evenveel als Robin van Persie. Op donderdag 4 september, als Nederland het opneemt tegen Polen, kan Memphis Van Persie definitief voorbij.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Pijnlijk fluitconcert in Groningen voor Oranje-invaller 🔗

👉 Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland 🔗

👉 Opmerkelijk gedrag van Oranje-fans in Groningen valt op 🔗

👉 Na 8-0 zege valt er toch nog iets te klagen over Ronald Koeman 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗