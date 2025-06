Koeman krijgt duidelijke boodschap: ‘Ik ben de spits op het WK 2026’

is er zeker van dat hij in de toekomst de eerste spits is van het Nederlands elftal. De aanvaller, die dicht bij een toptransfer naar Chelsea is, kan ook voor Nigeria uitkomen, maar daar heeft hij geen zin in. Hij wil volgend jaar namelijk eerste spits zijn bij Oranje als het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico op het programma staat.

Begin mei kwam naar buiten dat Nigeria Emegha graag wilde overtuigen voor een interlandcarrière bij het Afrikaanse land te kiezen. De 22-jarige spits werd gezien als een van de kandidaten om Victor Osimhen op termijn op te volgen. In Kick ‘t Met van Ziggo Sport bevestigt Emegha de interesse van Nigeria. “Ik ben al gebeld, maar ik wil gewoon voor Nederland spelen. Ja, ik wil het laten lukken.”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Als Oranje in De Kuip speelt, heeft de KNVB maandenlang hoofdpijn'

“Ik ben in Nederland opgegroeid. Zo ziet mijn moeder het ook. Wij hebben alles aan Nederland te danken. Heel ons leven”, gaat de spits van RC Strasbourg verder. De moeder van Emegha kwam in het verleden vanuit Nigeria naar Nederland. “Ze wist dat we hier een beter leven zouden hebben dan waar zij vandaan komt. Nederland heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben.”

LEES OOK: Lewandowski-rel in Polen krijgt een staartje: 'Tot de conclusie gekomen dat dit het beste is'

Emegha krijgt vervolgens de vraag voorgelegd of hij op het WK van 2026 de spits van Oranje ‘moet worden’. “Dan ga ik de spits zijn”, antwoordt hij vol zelfvertrouwen. Tot dusver kreeg Emegha echter nog geen oproep van Ronald Koeman en speelde hij zijn wedstrijden vooral voor Jong Oranje. Het EK Onder 21, dat momenteel bezig is, moest hij echter laten schieten wegens een blessure.

