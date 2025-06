Depay speecht en krijgt massaal applaus in kleedkamer van Oranje

De KNVB heeft zaterdag beelden gepubliceerd van de speech die afgelopen dinsdag hield in de kleedkamer van het Nederlands elftal na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Malta (8-0). Daarin kroonde de spits zich tot gedeeld topscorer aller tijden van Oranje.

Depay nam tegen Malta de eerste twee doelpunten van het Nederlands elftal voor zijn rekening. Daardoor staat de aanvaller van Corinthians net als oud-international Robin van Persie op vijftig interlandgoals.

LEES OOK: Koeman krijgt duidelijke boodschap: ‘Ik ben de spits op het WK 2026’

Na afloop speechte Depay in de kleedkamer van Oranje. “Jullie mogen me feliciteren als ik er straks overheen ben”, sprak hij zijn ploeggenoten toe. “Zonder jullie is dat natuurlijk niet mogelijk”, voegde hij eraan toe.

Depay gaf vervolgens toe dat hij tegen Malta zijn zinnen het gezet op het record van Van Persie. “Zeker vandaag was ik in de zestien extra alert om te proberen het record te verbreken”, vervolgde de aanvaller. “Het grote doel is natuurlijk om dadelijk op het WK wat te winnen, maar ik bent trots dat ik het record heb geëvenaard en ik ben op zoek naar meer met deze groep. Dus laten we vooral zo doorgaan”, besloot Depay zijn speech. Vervolgens volgde een applaus van de rest van de spelersgroep.

🦁 Goal for goal, Memphis joins Robin van Persie on top of our all-time top scorers list! 👑#NothingLikeOranje pic.twitter.com/TymtTdgkJu — OnsOranje (@OnsOranje) June 14, 2025

