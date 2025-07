Andries Jonker verandert plots van toon en clasht keihard met journalist

Bondscoach Andries Jonker van het Nederlands dameselftal is vrijdagavond op een persconferentie hard geclasht met journalist Steven Kooijman van De Telegraaf. Aanleiding was een venijnige vraag die Kooijman stelde over Jonker.

Kooijman confronteerde Jonker met enkele uitspraken die de bondscoach in aanloop naar het EK in Zwitserland deed in de NOS Voetbalpodcast. Jonker vertelde onder meer dat hij een shirt had geregeld via de teammanager, waarop alle speelsters en de stafleden hun handtekeningen konden zetten om aan te geven dat ze ‘er vol voor wilden gaan’. Weigerden ze, dan zouden ze buiten de selectie worden gelaten.

Volgens Kooijman voert Jonker ‘een poppenkast’ op. “De meisjes en dames hebben meestal een leeftijd dat de poppenkast lang geleden is. Denk je dat dit nog gaat werken: deze poppenkast die je aan het opvoeren bent?”, vroeg de journalist aan de bondscoach.

Jonker reageerde in eerste instantie timide: “Dat vind ik wel een goede vraag van je. Ook op jouw toon gesteld. Mooi man.” De trainer kon een glimlach niet onderdrukken en richtte zich vervolgens tot Kooijman: “Steven, kom eens kijken. Verdiep je er eens in. Kom weer eens langs…”

Jonker werd vervolgens onderbroken door Kooijman: “Gooi die deur open, zou ik zeggen. Er zijn weinig open trainkjes, toch?”

Jonker leek er niet van gediend te zijn dat Kooijman door hem heen sprak: “Ik wacht even tot je uitgesproken bent. Zeg het maar!”

Kooijman: “Jij zegt: kom eens kijken. Wanneer dan?” Jonker reageerde: “Al die gelegenheden die jij aan zou kunnen grijpen om trainingen te bekijken. Je zou ook weer eens langs kunnen komen voor een interview, waarin we weer gewoon een keer met elkaar praten. Dat was uiterst vriendelijk destijds. Dan kan ik je de dingen uitleggen.”

Jonker veranderde dan van toon: “Wat jij poppenkast noemt, dat is het dagelijkse werk van elke trainer. Elke trainer probeert zijn team tot op het bot te motiveren. Elke trainer probeert zijn team aan de gang te krijgen. Elke trainer! Als je wat tijd zou vrijmaken, dan zou je kunnen zien hoe dat bij ons gaat. Dat kun je dat met je eigen ogen zien. Dan hoef ik het niet voor te kauwen: je kunt het dan gewoon zien. Dan zou het woord poppenkast op geen enkele manier in je opkomen. Ik vind dat je mijn speelsters daarmee te kakken zet. Zij werken elke dag spijkerhard, met een ongelooflijke toewijding, en jij maakt ze belachelijk! Terwijl we je nooit zien! Helemaal nooit! Je laat de online persconferenties altijd aan je voorbijgaan. Je bent er zelden! En jij hebt het dan over een poppenkast. Misschien ben jij wel de poppenkast!”, sprak Jonker met duidelijke stemverheffing.

Kooijman verdedigde zich: “Ik heb het niet over de spelers, ik heb het over jou. En dat ik er nooit ben, is niet waar. Dat weet jij ook. Dus tja.”

Andries Jonker schiet uit zijn slof op de persconferentie 😳



"Misschien ben JIJ wel de poppenkast." — ESPN NL (@ESPNnl) July 4, 2025

