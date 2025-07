Felle kritiek op KNVB na ‘ondermijnen’ bondscoach

Andries Jonker begint bijna met de Oranjevrouwen aan het EK in Zwitserland, wat ook meteen zijn laatste toernooi zal zijn. Er is echter veel verbazing over de keuze van de KNVB om zijn contract niet te verlengen, maar hem wel de leiding te geven over dit belangrijke toernooi.

Jonker had graag na het EK doorgewild met Oranje, maar krijgt die kans niet. Danielle Pinedo van de NRC verbaast zich over de werkwijze van de KNVB. Hij stelt zich een situatie voor waarin het contract van zijn baas niet zou worden verlengd, maar hij wel een belangrijk project mocht afronden. Bij een meningsverschil zou de journalist het wel kunnen begrijpen. "Maar als onduidelijk blijft waaróm hij weg moet, dan zou ik me afvragen hoe het kan dat iemand die het niet verdient door te gaan, toch doorgaat."

Pinedo ziet ook een ongemakkelijke situatie ontstaan. "Ik sluit niet uit dat hij (Jonker, red.) zich anders zou gaan gedragen, omdat-hij zich in zijn eer aangetast voelt. Zeker als zijn opvolger nog voor zijn vertrek wordt benoemd." Arjan Veurink, momenteel assistent bij Engeland, wordt na Jonker bondscoach.

De Nederlandse vrouwen hebben zich nog geen groots beklag gedaan bij de KNVB, zoals dat in 2001 wel gebeurde. Ruud Dokter moest en zou toen vertrekken: de speelsters wilden niet met haar door. Jeanet van der Laan, toenmalig Oranje-international, is verbaasd over de huidige gang van zaken. "Die dubbelzinnige boodschap van de KNVB – je bent niet goed genoeg, maar mag wel een van de meest prestigieuze toernooien leiden – brengt hem in een lastig parket”, zegt ze tegen NRC. "Daarmee wordt zijn positie ondermijnd. Heel vervelend als je top moet presteren.”

