‘Feyenoord wordt concreet en bereidt openingsbod voor’

Feyenoord is concreet geworden voor , zo weet het doorgaans goed geïnformeerde 1908.nl. De Rotterdammers hebben een aanbieding voor de linksback klaarliggen en zullen zich snel met een openingsbod melden bij Club Brugge.

Maandag kwam naar buiten dat Feyenoord in Meijer de opvolger ziet van de naar Burnley vertrokken Quilindschy Hartman. Destijds werd er enkel nog gesproken van interesse, maar duidelijk was dat de dertienvoudig jeugdinternational graag naar Rotterdam komt. Meijer werd gezien als alternatief voor Hugo Bueno, wiens terugkeer naar De Kuip lastig blijkt.

LEES OOK: Van Persie heeft slecht nieuws voor Feyenoord-duo

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels is Feyenoord wel concreet geworden voor de verdediger van Club Brugge, zo weet 1908. Robin van Persie sprak onlangs al met de vleugelverdediger, zo weet Voetbal International. Dennis te Kloese heeft een persoonlijke aanbieding klaarliggen voor Meijer en is momenteel ook een bod aan het voorbereiden. Dat zal naar verwachting snel in België worden neergelegd.

LEES OOK: ‘Benfica bereidt derde bod op Hadj Moussa voor en nadert vraagprijs’

Meijer maakte in de zomer van 2022 de overstap van FC Groningen, waar hij de jeugdopleiding had doorlopen, naar Club Brugge. De Belgen betaalden hier destijds een bedrag van zes miljoen euro voor. Tot dusver kwam de linksback 104 keer in actie voor Club Brugge. Daarin scoorde hij zeven keer en gaf hij veertien assists. Momenteel heeft Meijer nog een contract tot medio 2026 in West-Vlaanderen. Mocht Feyenoord hem binnen weten te halen, gaat er een streep door de terugkeer van Bueno.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

👉 ‘Hij is té goed, als ik Feyenoord was, zou ik snel betalen’🔗

👉 'Feyenoord bereikt principeakkoord: aanvaller op weg naar De Kuip' 🔗

👉 Feyenoord speelt eerste vijf wedstrijden van nieuwe seizoen ‘thuis’🔗

👉 ‘Feyenoord hoort belangrijke eis van Valencia bij transfer Gasiorowski’🔗

👉 Feyenoord wil miljoen euro betalen voor versoepelde promotieregels beloftenteams🔗