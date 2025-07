Stevige kritiek op Andries Jonker: ‘Van een Trumpiaans niveau’

Andries Jonker heeft stevige kritiek gekregen vanuit de podcast Leeuwinnenpraat van ESPN. De bondscoach van de Oranjevrouwen vertelde aan de NOS dat hij met zijn speelsters een intentieverklaring had getekend, voorafgaand aan het Europees Kampioenschap, maar volgens Emile van de Sande is dat een ‘wassen neus’. Sanne van Dongen noemt de actie ‘Trumpiaans’.

Jonker vertelde in de NOS Voetbalpodcast dat hij een shirt had geregeld via de teammanager, waarop alle speelsters en de stafleden hun handtekeningen konden zetten om aan te geven dat ze ‘er vol voor wilden gaan’. Weigerden ze, dan zouden ze buiten de selectie worden gelaten.

Van de Sande snijdt het onderwerp een dag later aan in Leeuwinnenpraat: “Ik dacht eigenlijk toen hij zijn verhaal begon, dat hij ging zeggen: ‘Als een deel van de groep die handtekening niet zet, dan verbind ik daar mijn eigen lot aan en ben ik weg’. Maar het ging dus om de speelsters zelf. Het lijkt me niet dat die speelsters zichzelf een EK door de neus gaan boren. Dus dat is een beetje een wassen neus toch?”

Fresia Cousiño Arias begrijpt de actie voor een deel: “Ik hou altijd wel van een bepaalde symboliek. Ookal doe je iets waarvan je zegt: ‘Dat snappen we allemaal. Natuurlijk vinden we allemaal hetzelfde. Ik wil het EK winnen en jij wil dat EK winnen. Door erbij te zeggen: ‘Als je het niet met me eens bent, kun je gaan…’”. Van Dongen onderbreekt Cousiño Arias: “Ik vind het echt van een Trumpiaans niveau, hoor. Sorry dat ik het zeg. Dat je zegt: ‘Jullie moeten allemaal dit shirt tekenen om te bevestigen dat jullie allemaal mij nog vertrouwen en mij de grote leider vinden’. Natuurlijk gaan ze tekenen.”

