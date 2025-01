Oranje Leeuwinnen op zoek naar nieuwe bondscoach: Jonker vertrekt

Andries Jonker is bezig aan zijn laatste maanden als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, zo maakt de KNVB vrijdag bekend. Het aflopende contract van de 62-jarige oefenmeester wordt niet verlengd. Jonker volgde in 2022 Mark Parsons op bij het vrouwenelftal van Nederland.

Het EK van aanstaande zomer in Zwitserland is de laatste klus voor Jonk als bondscoach. Directeur topvoetbal Nigel de Jong licht toe dat de KNVB een ‘nieuwe fase’ in wil slaan. “Na een evaluatie is besloten dat, na een bijzonder WK in Nieuw-Zeeland en Australië met een plek in de kwartfinale en uitschakeling tegen de uiteindelijke wereldkampioen, en het komende EK in Zwitserland, het tijd is voor een nieuwe fase”, schrijft de bond.

Jonker werd dus in augustus 2022 de opvolger van Parsons, die wegens tegenvallende resultaten vroegtijdig moest vertrekken. Het EK 2025 wordt het laatste klusje voor Jonker bij de Oranje Leeuwinnen. Op dat toernooi is Nederland gekoppeld aan Engeland, Frankrijk en Wales; een loodzware poule.

“We willen onze waardering en dank uitspreken voor de inzet van Andries Jonker gedurende de afgelopen periode", zegt De Jong. "Hij heeft een topsportomgeving gecreëerd, waarin nieuwe speelsters internationaal een kans hebben gekregen. We hopen dat we met het EK een mooie en succesvolle afsluiting kunnen realiseren. We hebben daar alle vertrouwen in”, sluit hij af.

Jonker was voor zijn periode bij de Oranje Leeuwinnen actief bij onder meer FC Volendam, Willem II, VfL Wolfsburg en Telstar. Daarnaast was hij assistent van Louis van Gaal bij FC Barcelona en Bayern München. Ook werkte hij drie jaar lang als hoofd jeugdopleidingen bij Arsenal.

