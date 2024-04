Louis van Gaal weer trainer van Ajax? 'Fans, sponsoren zouden daarachter gaan staan en blik kan weer naar voren'

Volgens Andries Jonker zou het de club Ajax heel veel goed doen als Louis van Gaal zich beschikbaar stelt voor de trainersfunctie van de club. Volgens de bondscoach van het Nederlandse vrouwenelftal zou de rust binnen de club dan terugkeren en kunnen de ogen op de toekomst gericht worden.

Tijdens een uitzending van Langs de Lijn op zondag wordt Jonker gevraagd naar Van Gaal als mogelijke nieuwe trainer Ajax. “We hebben daar de afgelopen maanden absoluut geen contact over gehad. Ik had vanochtend, op de weg hiernaartoe, Marcel Bout aan de telefoon, ook jarenlang met Louis gewerkt, bij AZ, Bayern München, Manchester United. Met zijn tweeën kwamen we er eigenlijk op: de snelste oplossing is dat Louis weer trainer wordt van Ajax."

Volgens Jonker kan rust alleen worden gecreëerd door de resultaten van de hoofdmacht van de club. "De motor van de club is het eerste elftal, die moet weer gaan draaien. Als daar op slag rust ontstaat, want ik denk dat fans, maar ook sponsoren daarachter gaan staan, niemand loopt weg, iedereen sluit aan. Dan kijkt iedereen weer naar voren. Dit seizoen wordt dan zuchtend en puffend volbracht, maar langzaam maar zeker gaat dat rood-witte hart dan weer kloppen." Jonker denkt niet dat de oud-bondscoach per direct moet worden binnengebracht. "Ik denk dat het meest verstandige is dat John van ’t Schip dit, zo goed en zo kwaad als het gaat, tot een einde brengt."

Of Van Gaal ook qua gezondheid beschikbaar zou zijn voor de functie, is nog maar de vraag. "De enige die dat kan beoordelen is hijzelf. Hij kan natuurlijk de staf om zich heen verzamelen die hij wil, mensen die hem delen van het werk uit handen nemen." Jonker benadrukt ook nog eens hoe lastig de situatie bij Ajax nu is en hoe weinig sterke kandidaten er op dit moment zijn. "Dit is nu een ongelooflijk moeilijke klus. Elke buitenlandse trainer, die ook maar één jeugdspeler overslaat, zal gelijk het verwijt krijgen: je kent de Ajax-cultuur niet. Iedereen die een andere speelwijze gaat hanteren dan de gebruikelijke, loopt het risico op kritiek, tenzij diegene elke week wint. Wij (Jonker en Bout, red.) hebben niemand kunnen bedenken die niet tot discussie zou kunnen worden gesteld."

