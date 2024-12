Loodzware, maar ook bijzondere EK-loting voor Oranjevrouwen

De Oranjevrouwen moeten komende zomer tijdens het Europees Kampioenschap in Zwitserland flink aan de bak om de volgende ronde te kunnen bereiken. De formatie van bondscoach Andries Jonker is vrijdagavond tijdens de loting voor de groepsfase gekoppeld aan Engeland, Frankrijk en Wales. Dat betekent in ieder geval een weerzien met Sarina Wiegman, die Oranje in 2017 naar goud loodste en dat kunstje twee jaar geleden herhaalde als bondscoach van Engeland.

Nederland kroonde zich in de zomer van 2017 in eigen land tot Europees kampioen. Dat succes was het startsein voor een mooie periode onder leiding van Wiegman. Oranje reikte twee jaar later tot de finale van het Wereldkampioenschap in Frankrijk, maar moest in de eindstrijd haar meerdere erkennen in de Verenigde Staten. Wiegman verlengde in december van dat jaar haar contract bij de KNVB tot en met het EK in 2021, maar een klein jaar later werd bekend dat ze na de Olympische Spelen van Tokio de opvolgster zou worden van Phil Neville als bondscoach van het vrouwenteam van Engeland.

Artikel gaat verder onder video

De Olympische Spelen van Tokio, die vanwege het coronavirus niet in 2020 maar 2021 werd gehouden, was dus het laatste toernooi met Wiegman op de bank bij de Oranje Leeuwinnen, die tot de kwartfinales zouden komen. Wiegman vertrok na dat toernooi naar Engeland, waarmee ze een jaar later - ook dit toernooi werd met een jaar doorgeschoven - meteen succesvol was door in eigen land het EK te winnen. Voor Nederland eindigde het toernooi in de kwartfinales tegen Frankrijk. De Fransen zijn evenals Engeland de tegenstander van Oranje tijdens het EK van komende zomer in Zwitserland. Wales is de derde opponent van de formatie van Jonker.

LEES OOK: Ajax-ster uitgefloten door Oranje-publiek: ‘Belachelijk!’

Vrees komt uit, maar in ieder geval geen Spanje

Nederland was op basis van de prestaties in de kwalificatiereeks ingedeeld in pot 3 voor de loting, waardoor het moest vrezen voor een zware loting. Die vrees is dus werkelijkheid geworden. Oranje ontloopt in ieder geval wereldkampioen Spanje, dat het in de groepsfase gaat opnemen tegen Italië, België en Portugal. Het EK in Zwitserland begint op woensdag 2 juli, de finale staat 25 dagen later op het programma in het St. Jakob-Park in Basel, met ruim 38.000 toeschouwers het grootste voetbalstadion van Zwitserland.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Van der Vaart onthult: ‘Hij had soms een kater op de training. Hij was gek’

Voormalig Oranje-international Rafael van der Vaart komt met een anekdote bij talkSPORT.