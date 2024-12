Ajax-ster uitgefloten door Oranje-publiek: ‘Belachelijk!’

Lily Yohannes stond dinsdagavond voor het eerst sinds haar keuze voor de Verenigde Staten tegenover Nederland, waarbij ze in de slotfase werd uitgefloten. Hoewel ze zelf aangaf dat dit haar niet zo veel deed, vindt Danny Koevermans het ‘belachelijk’ dat het Nederlandse publiek hiervoor koos.

Yohannes, die ook voor Nederland had kunnen uitkomen, koos onlangs voor een interlandcarrière voor de Verenigde Staten. De middenvelder van Ajax Vrouwen stond dinsdagavond voor het eerst sinds die beslissing met haar land tegenover Nederland, toen de VS in Den Haag met 1-2 won. In de slotfase van dat duel gooide Yohannes bij een inworp voor Nederland een tweede bal in het veld. Daarna werd ze bij ieder balcontact uitgefloten door het publiek.

Na afloop werd de zeventienjarige middenvelder voor de camera van ESPN gevraagd naar het moment. “Ik dacht dat de bal voor ons was, dus ik ging ‘m ingooien”, luidt de verklaring van Yohannes. Vervolgens wordt haar gevraagd wat ze ervan vond dat ze na dat moment duidelijk werd uitgefloten. “Ik hoorde het wel, maar het is wat het is.” En doet het d’r nog iets? “Nee, niet echt. Ik snap de reacties, maar het is een keuze die ik moet maken. Daar ben ik blij mee.”

Na het zien van het interview, spreken de analisten van ESPN hun onvrede uit. “Ik snap het niet, meisje van zeventien”, begint Fresia Cousiño Arias, waarna Koevermans daarop inhaakt. “Ik vind het ongelooflijk. Dat meisje neemt een beslissing met haar hart, dan gaan we haar hier een beetje zitten uitfluiten. Natuurlijk doet dat iets met d’r. Ik vind het belachelijk dat het gebeurt.”

