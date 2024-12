Hoongelach bij Vandaag Inside om bijzondere video's Ajax-legende

Edwin van der Sar heeft weer een opvallende video op zijn Instagram-account geplaatst. Bij Vandaag Inside wordt deze video getoond en wordt er met verbazing op gereageerd.

Wilfred Genee begint over de oud-keeper van onder andere Manchester United en Ajax. "Ik had gezien dat Edwin van der Sar ook weer met vakantie was." Johan Derksen weet dat de voormalig international nog niet helemaal de oude is. "Die is nog steeds de afgang bij Ajax niet te boven, hè?"

Ook Valentijn Driessen snapt niet waar de vroegere algemeen directeur van de Amsterdammers mee bezig is. "Van der Sar is 54..." Vervolgens worden de Instagram-beelden ingezet, waarin de oud-keeper zwemmend te zien is en water over zich heen krijgt. (Die beelden zijn hieronder te zien.) Derksen sneert daarna richting een collega, die volgens De Snor iets te makkelijk 'feiten uitdeelt' over de mentale gezondheid van mensen. "Ik denk dat Pierre van Hooijdonk hem eens moet onderzoeken."

Driessen komt nog eens terug op de leeftijd van Van der Sar, waarmee hij wil aangeven dat de Ajax-legende te oud voor dit soort ongein is. "Hij is 54, jongens. Voor wie doe je dit eigenlijk?" Van der Gijp stelt: "Voor je volgers", waarop de journalist van De Telegraaf countert: "Wie wil dat dan volgen?" Van der Gijp sluit af met een dodelijk antwoord: "Niemand."

