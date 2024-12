Gast bij Vandaag Inside woedend na uitzending: 'Je hoeft me niet meer te bellen'

Alex Pastoor heeft vorige week niet genoten van zijn optreden bij Vandaag Inside. De voetbaltrainer gaf na afloop aan te weinig aan het woord te zijn geweest en wil niet meer aanschuiven.

Valentijn Driessen begint tijdens de uitzending van dinsdag over de bargast van 27 november. "Daar zit geen grap bij. Maar die heeft ook niks gezegd. Die komt hier om een boek te promoten en die trekt zijn mond niet open." Pastoor heeft onlangs een boek uitgebracht, dat geschreven is door Boudewijn Geels: Met open vizier.

Wilfred Genee vertelde dat Pastoor na de uitzending nog verhaal kwam halen. "Hij was na afloop ook not amused. We hoeven hem nooit meer te bellen, zei die." René van de Gijp, lachend: "Gaan we ook niet doen!"

Genee legt de situatie verder uit: "Hij vond dat hij te weinig aan het woord was geweest, maar zo werkt het toch altijd met de mensen aan de bar. We konden niet de hele tijd over dat boek praten. Hij vond dat ik hem af en toe een te gesloten vraag had gesteld."

Johan Derksen heeft geen medelijden met Pastoor. "Als hij aangeeft dat hij wat te vertellen heeft, komt hij ook vaker aan de beurt. Maar hij zat daar maar wat te murmelen. In de kleedkamer had hij allemaal verhalen, hij kan heel goed babbelen hoor."

