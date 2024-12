Genee breekt lans voor geliefde bargast Vandaag Inside en stelt eigen show voor

Wilfred Genee hoopt dat Talpa er alles aan doet om Merel Ek bij Vandaag Inside te houden. De politieke journalist zag onlangs Sam Hagens bij het programma vertrekken.

Hagens en Ek zijn de laatste tijd vaak te zien geweest bij de best bekeken talkshow van Nederland, maar eerstgenoemde vervolgt zijn carrière bij Goedemorgen Nederland van WNL. Genee hoopt dat Ek wél aan VI verbonden blijft. "Absoluut", begint hij bij De 538 Ochtendshow. "Ze heeft niet voor niets de Talent Award gewonnen laatst, zij kan veel meer. Maar het aparte is: steeds als je er met haar over praat, zegt ze: 'Nee joh, ik ben dik tevreden met mijn rol.'"

Artikel gaat verder onder video

De presentator van Vandaag Inside schat in dat Ek mogelijk wat jaloers naar de overstap van Hagens heeft gekeken. "Ik kan me wel voorstellen dat als je Sam ziet en die veel meer gaat doen bij de publieke omroep, ook radiodingen, dat ze ook bij zichzelf denkt: ho, wacht eens even, wat gebeurt hier allemaal, ik moet ook eens om me heen gaan kijken. Ik hoop echt dat ze dat wel gaan zien bij SBS. Het zijn mensen die echt wat kunnen." Mocht Ek ontevreden zijn met haar bijrol bij Vandaag Inside, heeft Genee nog een ander idee: "Geef die gasten dan een show."

LEES OOK: Genee bevestigt: Vandaag Inside praat met oude bekende over terugkeer: 'Er is absoluut interesse'

Hoewel dat niet helemaal bij het huidige Talpa zou passen, moet de directie volgens Genee hier toch eens goed over nadenken. "Het is wel vermaak bij SBS 6 en wat minder achtergrondinformatie, inhoudelijk enzovoorts. Dat maakt het wel een beetje lastig voor ze. Ik zou kijken of je Merel een leuk programma kan laten maken erbij. Een beetje een human-interest-programma, misschien wel in de geest van Breekijzer.”

De presentator complimenteert Ek in het bijzonder voor een bepaald talent. "Op pad gaan, dat kan ze heel goed. Ze heeft toen voor die verkiezingsuitzending allemaal mensen gevolgd. Politici, maar ook slachtoffers van de Toeslagenaffaire, en dat deed ze echt perfect. Ze is heel goed met mensen, ze is heel spontaan en vrolijk. Stuur haar eropuit. Hart in Aktie. Iets in die geest, weet je wel.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 E-mail lekt uit: evenement Wilfred Genee geschrapt na 'onrust, verdriet en boosheid'

Wilfred Genee baalt: hij is toch niet aanwezig bij een eindejaarsshow. "Opmerkelijk en jammer."