Johan Derksen walgt van uitspraken collega over Guus Til

Johan Derksen heeft zich maandagavond flink gestoord aan collega Pierre van Hooijdonk. Laatstgenoemde wist bij Studio Voetbal piekfijn uit te leggen wat er met aan de hand was.

Na afloop van de topper tegen FC Utrecht (2-5 winst), stond PSV'er Til bij de camera's van ESPN . Daar liet hij weten dat hij even geen plezier voelt in zijn leven. Ook maandag heeft Til hier nog op gereageerd.

Artikel gaat verder onder video

Derksen vindt ook dat we het niet groter moeten maken dan het is, zo vertelt hij bij Vandaag Inside. "Die jongen zit even niet goed in zijn vel, dat kan gebeuren. Er kan veel aan de hand zijn: de verkering kan uit zijn, hij kan ziek zijn, weet ik veel. Daar hebben wij ook niks mee te maken."

Later die dag zette De Snor Studio Voetbal aan. "Dan zit ik 's avonds naar professor doctor Van Hooijdonk te kijken en die weet precies uit te leggen aan de mensen wat hij (Til, red.) heeft: hij heeft een voetbalburn-out. Hij maakt van PSV een slechte werkgever, want die jongen moest onmiddellijk op vakantie gestuurd worden." Derksen vindt dat Van Hooijdonk beter wat meer op de vlakte had kunnen blijven. "Ik denk: waar haal je die onzin nou vandaan joh, waar haal je die wijsheid vandaan, met je geouwehoer."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Betrouwbare bronnen bij PSV onthullen: hier kampt Guus Til mee

Het Eindhovens Dagblad is wat meer te weten gekomen over de mentale problemen van PSV-speler Guus Til.