Guus Til doet zijn verhaal: ‘Die mensen moeten zich heel goed in de spiegel aankijken’

was zondagmiddag onderwerp van gesprek na de wedstrijd tussen FC Utrecht en PSV (2-5). De middenvelder van PSV blonk uit met twee doelpunten, maar haalde de schijnwerpers door zijn openhartige interview na afloop bij ESPN. Til reageert een dag later op de perikelen rondom hem en wil vooral benadrukken dat mensen geen onwaarheden de wereld in moeten helpen.

Til vertelde tegenover ESPN onder meer dat hij de afgelopen tijd kampt met een gebrek aan ‘vuur’. De middenvelder was openhartig, iets waar voetbalminnend Nederland van schrok. Het zorgde voor allerlei speculaties, waardoor PSV – samen met de hoofdpersoon – een video maakte.

Openhartige Til: ‘Er is niks aan de hand’

De middenvelder doet zijn uitleg: “Er is niks aan de hand. Ik denk dat heel veel sporters hiermee kampen. Het gevoel dat ik op dat moment had, wat ik al een tijdje had, besprak ik daar. Dat is de persoon die ik ben. Ik ben heel makkelijk in het bespreken van mijn emoties, maar misschien was het op dat moment niet handig. Veel mensen zijn gaan speculeren en ik had allerlei dingen gehoord die natuurlijk complete onzin waren. Dat ik bijvoorbeeld een burn-out zou hebben… Dat is helemaal niet het geval,” begint hij openhartig.

“Wat wel het geval is, is dat ik de afgelopen tijd er minder lekker inzit, in mijn hoofd. Dat heeft te maken met dat ik af en toe ‘verlamd’ ben in mijn emoties. Dat ik weinig voel bij een winst of verlies. Ik denk dat meer sporters daar last van hebben. Dat komt, denk ik, door de wereld waar we in zitten, de druk die erbij komt kijken. Eigenlijk dat.” Til benadrukt verder dat stoppen met voetbal ‘het laatste is wat hij wil’.

‘Die mensen moeten zich heel goed in de spiegel aankijken’

Til wil benadrukken dat mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hem. “Het is een algeheel gevoel. Een gevoel in je lichaam, dat je je letterlijk een beetje verdoofd voelt, dat is wat ik wilde zeggen. Naar mijn idee is dat een normaal gevoel in de wereld van de topsport. Ik vind het kwalijk dat mensen gaan speculeren over dingen die totaal niet waar zijn. Die mensen moeten zich heel goed in de spiegel aankijken,” sluit hij af.

