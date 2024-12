Özcan Akyol walgt van ESPN: 'Ik kan niet meer, wat een niveau'

Özcan Akyol walgt van de wijze waarop de analisten van ESPN reageerden op het interview met na FC Utrecht – PSV. De auteur uit kritiek op het 'speculeren' aan de desk, nadat Til een boekje opendeed over zijn mentale gezondheid.

Kenneth Perez, Danny Koevermans en presentatrice Fresia Cousiño Arias bespraken het interview na. “Guus Til wil even zijn hart luchten en over zijn emoties praten, maar 'we moeten het kort houden' en door... En als Guus Til weg is, gaan de mensen van de analyses speculeren over wat hij nu eigenlijk bedoelde, een beetje spottend, terwijl ze ook mét hem konden praten...”, schrijft Akyol op X. “Ik kan niet meer. Wat een niveau.” Journalist Jan Dirk Stouten uit soortgelijke kritiek. "Jammer dat ze zich bij ESPN aan het draaiboek houden en niet met hem verder praten."

Cousiño Arias legde na het interview uit dat er afspraken zijn met de clubs: het eerste spelersinterview na een wedstrijd mag maximaal 90 seconden duren. Die regel werd opgevolgd tijdens het interview met Til, dat zo’n 95 seconden duurde. Opvallend was echter dat FC Utrecht-aanvoerder Nick Viergever daarna 170 seconden werd bevraagd.

Til zette zijn ploeg in de tweede helft op een 1-2 voorsprong en bepaalde de eindstand op 2-5 met een snoeihard schot in de rechterbovenhoek. Toch was hij niet tevreden. “Nee. We hebben gevoetbald, maar ik weet niet, man… Het lukte niet vandaag. Ook al heb ik twee goals.” Perez vroeg aan Til wat er niet lukte. “Weet je wat het is, Kenneth? De laatste tijd… Ik heb geen vuur meer ofzo, man. Misschien moet ik dit niet zeggen hier, maar ik kan niet eens blij zijn na een goal. Ik sta zo neutraal op het veld. Hoe dat komt? Ik weet het niet, ik kan het niet plaatsen. Ik loop er een beetje verloren bij op het moment.”

Perez vroeg of dat te maken heeft met externe factoren of dat het proces zich binnen Til afspeelt. “Het is iets van binnen”, antwoordde de PSV’er. “Ik loop op het veld, maar ik voel het op het moment niet. Ik kan het niet plaatsen. Dan maak ik twee goals en ik kan niet eens juichen. Ik wil wel, maar het lukt gewoon niet. Maar goed, we hebben 4-1 gewonnen!” Die laatste uitspraak was ook opmerkelijk, want de uitslag was 2-5.

Het interview werd, zoals Akyol schrijft, nog even nabesproken bij ESPN. “Ik schrok er wel van”, erkende Koevermans. Perez reageerde: “Til is niet mijn voetballer, dat heb ik vaak genoeg gezegd. Maar als je ziet wat hij doet voor een elftal, snap ik heel goed dat een trainer daarvoor kiest. Zijn openheid over zijn gevoelens helpt misschien ook andere spelers, die misschien denken: wacht eens even, de nummer 10 van PSV durft dit wel openlijk toe te geven. Het is supermooi."

Koevermans vindt het ‘superknap’ dat Til zich zo kwetsbaar opstelde en toegaf dat hij ‘het vuur’ miste bij zichzelf. “Maar ik moet eerlijk zeggen: als ik hem zie spelen, heb ik dat gevoel niet.” Perez antwoordde: “Het is een gevoel vanbinnen. Ik ben in ieder geval blij dat er geen externe factor is, dat er niet iets ernstigs is gebeurd.” Perez kreeg vervolgens van Cousiño Arias de vraag of hij de gevoelens van Til herkent uit zijn eigen loopbaan. De Deen vertelde dat hij vooral in zak en as kon zitten als hij níét goed presteerde.

“Dat vond ik zó frustrerend en vervelend. Maar hij presteert wel”, zei Perez. “Hij is bepalend met twee goals en ook het druk zetten liep beter dan afgelopen woensdag (tegen Shakhtar Donetsk, red.). Ik heb Til een tijdje geleden geïnterviewd voor het programma met Gillette (Mirrortalk op ESPN, red.) en hij was de meest interessante speler die ik heb geïnterviewd. Hij zei dingen waarvan ik dacht: wacht even, dit is onverwacht, dat stond niet in het draaiboek. Dan moet je toch even schakelen. Het is toch een denker.”

Bij het aankondigen van de reclame zei Cousiño Arias: “We gaan zeker nog verder praten.” Perez grapte toen: “Heb je het vuur nog?” Perez zei later in de nabeschouwing overigens ook dat speculeren weinig zin heeft. Ploeggenoten Joey Veerman en Luuk de Jong vertelden dat ze met Til in gesprek wilden; trainer Peter Bosz wilde ook niet uitweiden over het interview. “Ik heb het gesprek niet gezien, maar ik weet wat er speelt. Dat is echt iets van Guus. Ik vind dat ik daar echt niks over kan zeggen.”