Nieuwe Oranje-ster in tranen tijdens Wilhelmus: 'Dat zij dit nog mag meemaken'

was hevig geëmotioneerd toen vrijdagavond het Wilhelmus klonk, voorafgaand aan de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Oostenrijk (3-1). De negentienjarige middenvelder zag haar 87-jarige oma op de tribune van het Asito Stadion in Almelo. Op televisiebeelden was te zien dat Kaptein een traantje liet en haar handen voor het gezicht sloeg aan het eind van het volkslied.

Kaptein had liefst 25 familieleden op de tribune zitten in Almelo. Haar familie komt uit de buurt. Zelf werd Kaptein geboren in Hengelo; tot een jaar geleden woonde ze met haar ouders in Twente. In de zomer van 2024 liet ze Nederland achter zich om de overstap te maken van FC Twente naar Chelsea, waar ze al meteen veel speeltijd krijgt. Haar terugkeer op vertrouwde grond, met haar familie op de tribune, liet Kaptein niet onberoerd.

“Het deed me wel veel”, erkent de Oranje Leeuwin in een interview met ESPN. “Ik wilde eigenlijk niet naar mijn familie kijken. Ik wilde niet naar mijn oma kijken, die was hier voor het eerst. Toen ik haar zag en haar zag stralen, deed dat veel met mij. Dat zij dit nog mag meemaken, bij m’n familie staat en zo trots is, doet veel met me. Mijn familie om me heen hebben is misschien nog wel het belangrijkst voor mij.”

Kaptein tekende haar contract bij Chelsea al in 2023, maar werd vorig seizoen nog verhuurd aan FC Twente. Afgelopen zomer maakte ze daadwerkelijk de oversteek naar Londen. Dit seizoen speelde ze al 26 officiële wedstrijden voor Chelsea, terwijl ze inmiddels ook al zeventien interlands voor Oranje op haar naam heeft. Kaptein haalt een hoog niveau, ziet ook analist Leonne Stentler. “Haar concurrenten bij Chelsea zijn natuurlijk belachelijk, een Keira Walsh, een Erin Cuthbert. Niet normaal. En toch is zij degene met de meeste minuten in de Champions League”, zei ze vorige week bij de NOS.

“Wat voegt ze toe? Kaptein is een bezige middenveldster, die ontzettend veel meters maakt, die continu aan het scannen is waar ze als derde man onder de bal kan komen”, voegde Stentler toe. “Ze is zo slim, tactisch slim, dat ze altijd weet waar de ruimtes zijn. Je ziet Kaptein van het ene naar het andere zestienmetergebied hobbelen, die meters maakt ze ontzettend veel. Fysiek wordt ze ook steeds sterker. Zij maakt zó'n ontwikkeling door.”

Andries Jonker: 'Wieke Kaptein is grote mevrouw'

Dat is ook bondscoach Andries Jonker opgevallen. Hij krijgt van ESPN de vraag of Kaptein inmiddels al ‘een grote mevrouw’ is bij Oranje. “Een van de grote mevrouwen, denk ik. Ze is aangesloten bij de kern van de groep. Dat heb ik haar ook uitgelegd. Ik zei: ‘Je hoort bij Chelsea bij de eerste 13 à 14 en bij het Nederlands elftal tot de eerste 14 à 15. Je bent aangesloten, je bent geen jeugdspeelster meer die net komt kijken.’ Dat betekent enerzijds dat ze wordt afgerekend op wat ze doet, net als alle andere spelers. Anderzijds verdient ze een geweldig compliment voor het tempo waarin ze zich ontwikkelt.”

“Ik heb haar ongeveer anderhalf jaar geleden laten debuteren. Dat ze nu tot de kern behoort bij Chelsea en Oranje, is een dik compliment waard”, vindt Jonker. Ondertussen merkt veteraan Sherida Spitse dat Kaptein ondanks haar nieuwe status nog nederig kan zijn. “Dat gaat er al wel iets meer uit. Maar ze is ook pas negentien. Het is ook mooi dat ze gewoon zo nuchter blijft, daar houd ik wel van.”