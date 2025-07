Wiegman wordt aangepakt voor gedrag langs de lijn, media gebruiken pijnlijk woord

Al na één EK-wedstrijd heerst een crisissfeer rondom de vrouwenploeg van Engeland. Het team van Sarina Wiegman verloor zaterdag met 2-1 van een veel beter Frankrijk. Niet alleen de uitslag, maar vooral het veldspel oogst kritiek in de Engelse pers.

Vlak voor rust moest Engeland tweemaal een doelpunt slikken tegen Frankrijk. "Ik ben erg teleurgesteld. We begonnen goed en zagen helaas een goal worden afgekeurd", analyseerde Wiegman na afloop bij ITV. "Daarna speelden we onszelf uit de wedstrijd door de hele tijd korte passes te geven. Dat hielp hen. Zij wilden dat, want zo konden zij pressen. Het lukte ons niet daar onderuit te spelen."

Artikel gaat verder onder video

De Nederlandse bondscoach zag haar elftal ook 'te veel ruimte' weggeven. "Ik denk dat wij beter kunnen, zeker", zegt ze in de aanloop naar de tweede groepswedstrijd tegen Nederland. "Daarbij moeten we het onszelf iets makkelijker maken door minder fouten te maken in de aanvalsopbouw. We moeten nu opstaan. Morgen zullen we deze wedstrijd evalueren en herstellen en dan is het op naar de wedstrijd tegen Nederland."

Als de Engelsen woensdag verliezen van Nederland, zit het EK er mogelijk al op voor Wiegman. Bij de Daily Mail neemt men daarom al het woord 'crisis' in de mond. "Iedereen die inschakelde op tv zal verbaasd zijn geweest dat Wiegman zo weinig vermogen had om de enorme kloof met Frankrijk te dichten, die in de eerste helft zichtbaar werd." Na de tweede goal van de Françaises barstte de Nederlandse uit richting de vierde official. "Ze ging tekeer tegen de vierde official vanwege beslissingen die niet de kant van Engeland op vielen, maar dat was gewoon een staaltje camouflage."

"Ze wilde daarmee de aandacht afleiden van alle serieuze tekortkomingen die Engeland op het veld liet zien", aldus Daily Mail. "Ja, crisis is hier het juiste woord. Nog een misstap tegen het land waarin Wiegman is geboren en dan valt Engeland keihard omlaag, totdat er zelfs geen weg terug meer is." Controversieel was het besluit van de videoscheidsrechter om bij een 0-0 stand een doelpunt van Alessia Russo af te keuren vanwege buitenspel. De Oranje Leeuwinnen wonnen zaterdagavond relatief eenvoudig met 0-3 van Wales.