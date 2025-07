Bij Oranje afgevallen international kondigt einde van carrière aan

stopt als voetballer. De 63-voudig international van het Nederlands elftal neemt afscheid nadat haar Mexicaanse club Monterrey op 16 juli aantreedt tegen Pachuca in de strijd om de ‘Campeón de Campeonas’.

Van Dongen, 32 jaar, kondigt haar besluit aan op X. "Een kleine update van mij", zo opent ze haar bericht. “ik bevind me momenteel in de blessuretijd van mijn voetbalcarrière, want ik heb besloten afscheid te nemen van het profvoetbal. Dat doe ik na de Campeón de Campeonas op 16 juli in San Antonio.”

De Campeón de Campeonas is een jaarlijkse Mexicaanse voetbalwedstrijd die gespeeld wordt tussen de winnaars van de twee halve seizoenen van de Liga MX: de Apertura (herfstseizoen, Monterrey) en de Clausura (lenteseizoen, Pachuca).

“Terwijl ik deze laatste minuten speel, voel ik me zó gelukkig: met het shirt dat ik draag, met de mensen met wie ik op het veld sta en met de plek waar ik dit allemaal mag beleven”, schrijft Van Dongen. “En straks, als de scheidsrechter voor de laatste keer fluit, zal ik met een gerust hart mijn schoenen uitdoen. Wetend dat ik alles heb gegeven, 1000%, nog één keer. The last dance. En ik geniet van elke seconde. Arriba el Monterrey.”

Van Dongen speelde in haar carrière voor ADO Den Haag, University Alabama, Ajax, Real Betis, Atlético Madrid en Monterrey. Ze behoorde tot de selectie van de Oranje Crouwen op het EK 2013, WK 2015, WK 2019, Olympische Spelen 2021, EK 2022 en WK 2023. Ze werd tot haar grote teleurstelling niet geselecteerd voor het EK 2017, dat door Oranje werd gewonnen. Vorige maand viel Van Dongen af voor het EK in Zwitserland, dat momenteel gaande is.