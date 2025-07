Kwartfinales ver weg voor Oranje na gigantisch pak slaag tegen Engeland

Nederland heeft in de tweede poulewedstrijd op het Europees Kampioenschap voor vrouwen een flink pak slaag gekregen van regerend kampioen Engeland. Na 90 minuten stond er een afgetekende 4-0 overwinning voor de ploeg van Sarina Wiegman op het scorebord in Zürich. Door de nederlaag wordt het bereiken van de kwartfinale een loodzware opdracht voor Andries Jonker en zijn Oranje Leeuwinnen.

Nederland en Engeland beiden met één nieuwe naam aan de aftrap

Jonker voerde ten opzichte van de zege op Wales (0-3) één wijziging door in zijn basisopstelling. Daniëlle van de Donk nam vanwege 'lichte klachten' plaats op de bank, Aston Villa-speler Chasity Grant was haar vervanger. Bij Engeland begon Beth Mead, in de openingswedstrijd tegen Frankrijk (2-1 verlies) nog basisspeler op de bank. De partner van Vivianne Miedema moest haar basisplaats afstaan aan Ella Toone.

Lionesses nemen voor rust afstand

Engeland was vanaf de aftrap de bovenliggende partij en stichtte geregeld gevaar in de Nederlandse zestien. Vooral op de flanken had Oranje het lastig. Rechtsback Kerstin Casparij moest meermaals haar meerdere erkennen in de vaardige Lauren Hemp, terwijl haar voornaamgenote Lauren James en rechtsback Lucy Bronze op Oranjes linkerflank voor gevaar zorgden. Dat James halverwege de eerste helft de ban brak kwam dan ook niet uit de lucht vallen. De aanvaller van Chelsea haalde na een lange pass verwoestend uit en liet de Nederlandse keeper Daphne van Domselaar volstrekt kansloos: 1-0. Tien minuten later had Van Domselaar wél een antwoord op een gevaarlijke kopbal-met-stuit van Alessia Russo. Nederland kon er weinig tegenover zetten in aanvallend opzicht. Het lukte Oranje bovendien niet om met minimale achterstand het rustsignaal te halen. In de blessuretijd van de eerste helft haalde Georgia Stanway na een weggekopte vrije trap uit van buiten de zestien. Haar lage schot was Van Domselaar te machtig, waardoor Engeland met een 2-0 voorsprong de kleedkamers op mocht zoeken.

Driedubbele wissel Jonker haalt niets uit

De rust werd door Jonker aangegrepen om stevig in te grijpen. Veerle Buurman, Esmee Brugts en de onzichtbare Jill Roord bleven achter in het kleedlokaal en werden afgelost door Caitlin Dijkstra, Lineth Beerensteyn en Sherida Spitse. Dat zorgde niet voor de gewenste ommekeer. Sterker nog, de Engelsen leken vlak na rust de derde te maken toen Russo na een afgeslagen hoekschop raak kopte. Omdat in de aanloop naar de treffer een ploeggenoot buitenspel stond ging daar op advies van de VAR echter een streep door. Oranje kwam daarna alsnog beter in de wedstrijd en meldde zich vanaf minuut 55 wat vaker in de Engelse zestien. Meerdere hoekschoppen en een gekraakt schot van Victoria Pelova leverden echter niet de zo gewenste aansluitingstreffer op. De eerste de beste Engelse uitbraak deed dat wél: nadat Van Domselaar een schot van Toone nog had weten te keren, was de rebound van James haar te machtig en dus keek Oranje na een uur tegen een 3-0 achterstand aan.

Gifbeker moet helemaal leeg

In een poging nog iets aan de grote Engelse voorsprong te doen bracht Jonker alsnog Van de Donk binnen de lijnen, als vervanger van Miedema - die nauwelijks in de wedstrijd voorkwam. Effect sorteerde het echter niet. Sterker nog, Toone zette vijf minuten na de entree van Van de Donk ook de 4-0 in Engels voordeel op het bord.

Oranje was daarna niet meer bij machte om iets te forceren en verloor dus met grote cijfers van de Engelsen, die met een duel met de op papier zwakste broeder van de groep Wales nog voor de boeg weer volop perspectief op de kwartfinale hebben. Dat zal voor Nederland een hele kluif worden. Ervan uitgaande dat Frankrijk later vanavond (aftrap 21.00 uur) geen problemen met de Welshe vrouwen kent, zal alleen een ruime zege in de afsluitende poulewedstrijd tegen de Françaices nodig om uitschakeling te voorkomen.

