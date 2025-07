Onvrede bij Oranje: Van de Donk en Jonker lijnrecht tegenover elkaar

Een rel lijkt ophanden bij de Oranje Leeuwinnen. Na afloop van het demasqué tegen Engeland (4-0 nederlaag) stonden en bondscoach Andries Jonker lijnrecht tegenover elkaar. de middenvelder van Oranje baalde namelijk opzichtig dat ze niet in de basis begon bij het EK-duel.

Nederland begon het EK goed met een comfortabele 3-0 zege op Wales. Tegen Engeland kon de ploeg van Jonker zich plaatsen voor de kwartfinale, maar dan moest er wel gewonnen worden van het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Het werd een kansloze avond voor de Leeuwinnen, die uiteindelijk met liefst 4-0 verloren werd. Daardoor wacht Oranje een lastig karwei in de laatste groepswedstrijd tegen Frankrijk.

Van de Donk, afgelopen zaterdag nog een van de grote uitblinkers bij Oranje, was volgens Jonker niet fit genoeg om te starten. Tegen Engeland miste Nederland overduidelijk het 'druk zetten' van de onvermoeibare Van de Donk, want de ploeg was geen moment in staat om goed druk te zetten op de Engelse defensie.

Zelf houdt Van de Donk er echter een andere lezing op na dan Jonker. "Ik had na de wedstrijd tegen Wales wat last van mijn lies. Ik voelde me vandaag echter goed genoeg om te starten. Maar het besluit was gisteren al genomen", reageerde de middenvelder overduidelijk geagiteerd voor de camera van de NOS.

Op de persconferentie kwam Jonker echter met een ander verhaal over de reserverol van Van de Donk. "Ik denk dat hier sprake is van een communicatiemisverstand”, aldus de bondscoach, die geciteerd wordt door De Telegraaf, nadat hij geconfronteerd werd met de uitspraken van Van de Donk. "We hadden het van tevoren besproken met de dokter en ’Daan’: ze zou maximaal twintig of 25 minuten kunnen spelen.”

'𝘊𝘰𝘮𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪𝘦𝘮𝘪𝘴𝘷𝘦𝘳𝘴𝘵𝘢𝘯𝘥' bij de Oranjevrouwen 🤨



🗣️ Daniëlle van de Donk: "Ik was er klaar voor, maar het besluit was al genomen"



🗣️ Andries Jonker: "Het was heel duidelijk dat ze niet kon starten" — ESPN NL (@ESPNnl) July 9, 2025

