Leonne Stentler maakt gehakt van één hoofdrolspeler na afstraffing Oranje Leeuwinnen: 'Krankzinnig'

Leonne Stentler maakt na afloop van afstraffing van Nederland tegen Engeland gehakt van het wisselbeleid van Andries Jonker. De bondscoach van de Leeuwinnen zorgde er met zijn ingrepen juist voor dat de Oranje nóg kwetsbaarder werd, zo zegt de oud-international tijdens de nabeschouwing bij de NOS.

Na de 0-3 zege op Wales hoopte Jonker dat zijn ploeg zich kon meten met de regerend kampioen Engeland, maar dat bleek al snel een onmogelijke opgave. Halverwege het eerste bedrijf zette Lauren James de Engelsen met een fraai schot op voorsprong. Vlak voor rust lag ook de tweede Engelse goal in het netje, toen Georgia Stanway van afstand kon uithalen en Daphne van Domselaar met een laag schot passeerde.

Jonker greep halverwege in en haalde Esmee Brugts, Veerle Buurman en Jill Roord naar de kant. Caitlin Dijkstra, Sherida Spitse en Lineth Beerensteyn kwamen erin, waarbij Spitse en Dijkstra het centrum van de verdediging gingen vormen omdat Dominique Janssen naar de linksbackpositie verkaste. De ingreep van Jonker had weinig effect: door treffers van andermaal James en Ella Toone eindigde de afstraffing bij 4-0, de grootste nederlaag ooit voor Nederland op een eindtoernooi.

Jonker wijt grote nederlaag aan 'nekkenbreker' Stanway

"Ik had al besloten om te wisselen", zegt Jonker na afloop van de wedstrijd in gesprek met NOS-verslaggever Rivkah op het Veld. "Maar je weet dat je die 1-0 moet vasthouden, hij mág er dan niet in. Je weet dat het blessuretijd is, dat het de laatste bal is. Maar dan gebeurt dat toch, dat is dan een nekkenbreker", aldus de bondscoach. Gevraagd naar de reden van zijn driedubbele wissel zegt Jonker: "Je moet de organisatie in het team hebben. We hebben samen een plan gemaakt waar iedereen achter stond, de staf en de speelsters. Maar dat hebben we niet kunnen realiseren, dan moet je wat anders doen."

Van den Berg: 'Uiteindelijk is hij wél eindverantwoordelijk'

NOS-analist en oud-international Mandy van den Berg is kritisch op het optreden van Jonker. "Hij benoemt nog maar even dat ook de speelsters het plan hebben onderstreept, dat is denk ik een logische reactie van de bondscoach. Hij zegt dat ze allemaal verantwoordelijk zijn. Dat is een van de vele dingen die hij zegt, maar uiteindelijk is hij wél eindverantwoordelijk", stipt Van den Berg aan.

Stentler: 'Centraal duo na rust nóg trager'

Stentler windt zich vooral op over het wisselbeleid van Jonker. "Ja, krankzinnig. Allereerst Brugts die eruit wordt gehaald. Ik mag hopen dat dat iets met fysieke klachten te maken heeft, anders vind ik dat echt niet uit te leggen. Dominique Janssen die dan ineens half linksbuiten moet staan, dat is toch bij uitstek wat je van Brugts wil zien", zegt deze oud-international. Ook de omzettingen in het centrum van de verdediging vindt Stentler ongelooflijk: "Je ziet vanaf minuut één wat Engeland wil, die proberen de lange bal nota bene zelfs vanuit de keeper te spelen. Dat lukt dan ook omdat Nederland hoog blijft staan", analyseert Stentler.

"Op een gegeven moment moet je dan bedenken dat je een paar stappen naar achteren moet gaan staan, zodat je er wel mee om kunt gaan. Vanuit dat oogpunt kan ik niet begrijpen dat je dan een centraal duo neerzet dat dan nóg trager is dan die twee die er in de eerste helt staan. Dat is toch één en één is twee? Dat snap ik gewoon niet. Kijk: je kan zeggen dat je Spitse erin zet omdat je voetballend vermogen wil, maar volgens mij is in dit soort wedstrijden het risico te groot om dat te doen. Ja, ik denk wel dat je jezelf dan nog kwetsbaarder maakt dan je al was. Als je uit een keepersuittrap twee doelpunten om je oren krijgt, dat is toch onbegrijpelijk?", vraagt Stentler zich vertwijfeld af.

