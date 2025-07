Oranjevrouwen mogen koffers pakken na demasqué tegen Frankrijk

De Oranje Leeuwinnen zijn uitgeschakeld op het Europees kampioenschap. De ploeg van Andries Jonker speelde een goede eerste helft tegen Frankrijk, maar Les Bleues hadden aan een ijzersterke periode van tien minuten in de tweede helft genoeg om de zege te pakken: 2-5. Doordat Engeland ruim won van Wales, is Nederland klaar op het EK.

Nederland stond voor een enorme opgave in het laatste groepsduel met Frankrijk. Omdat Engeland op hetzelfde moment tegen het zwakke Wales speelde, werd vooraf al ingeschat dat de Leeuwinnen het helemaal zelf moesten doen om door te stoten naar de kwartfinale. Een zege van drie doelpunten verschil was noodzakelijk om Frankrijk in te halen. De eerste helft begon vrij tam, met heel sporadisch een kans. Pas halverwege de eerste helft kwam het duel los. Nadat Chasity Grant de bal verspeelde op het middenveld, combineerde Frankrijk fraai richting de zestien van Nederland. Marie-Antoinette Katoto legde de bal goed terug op aanvoerder Sandie Toletti, die de bal met een stuit voorbij Daphne van Domselaar schoot.

Artikel gaat verder onder video

Lang kon Frankrijk niet van de voorsprong genieten. Vier minuten later was het Grant die Pauline Peyraud-Magnin testte. De keeper wist de inzet van de Oranje-aanvaller nog te keren, maar de bal belandde vervolgens bij Victoria Pelova. Die ramde de bal vol in de kruising, waarmee Oranje weer mocht dromen. Op slag van rust werd het zelfs nog mooier voor de ploeg van Andries Jonker. Lineth Beerensteyn kreeg de bal na een goede voorzet van Pelova, maar raakte deze maar half. Selma Bacha liep deze vervolgens ongelukkig in eigen doel: 2-1.

Na de pauze toonde Frankrijk direct meer vechtlust dan in de slotfase van het eerste bedrijf, wat enkele aardige kansen opleverde. In minuut 61 kwam Frankrijk weer langszij, na een grote fout van Dominique Janssen. De verdediger verspeelde de bal rond de middenlijn, waarna Katoto oog in oog met Van Domselaar werd gezet. De spits bleef ijzig kalm en schoof de gelijkmaker in de benedenhoek.

Zes minuten later was alle hoop van Oranje vervlogen. Drie minuten na de gelijkmaker was het Delphine Cascarino die de bal van afstand schitterend in de bovenhoek schoot. Weer drie minuten later was het diezelfde Cascarino die voor de 2-4 tekende. Nadat een schot van Katoto via beide palen uit het doel bleef, kwam deze voor de voeten van de buitenspeler. Ze twijfelde niet en liet Van Domselaar kansloos. In de slotfase werd het nog erger, toen Kerstin Casparij haar tegenstander vloerde in de zestien. Sakina Karchaoui bleef koel vanaf de stip en maakte er 2-5 van. Daarmee gaat Frankrijk als groepswinnaar naar de kwartfinale. Engeland won ruim van Wales en plaatst zich als nummer twee voor de volgende ronde.

