Van Gaal walgt van actie KNVB

Louis van Gaal heeft geen goed woord over voor de KNVB. De voormalig bondscoach begrijpt niets van de keuze om voor het Europees kampioenschap al te besluiten dat Andries Jonker na het toernooi weg moet als bondscoach van de Leeuwinnen. Van Gaal is van mening dat de KNVB Jonker in de steek heeft gelaten.

De KNVB maakte in februari bekend dat Jonker bezig is aan zijn laatste maanden als bondscoach van de Oranje Leeuwinnen. Zijn contract, dat na het EK van deze zomer afloopt, wordt namelijk niet verlengd. Wel heeft de keuzeheer het gedurende de eindronde nog voor het zeggen. Pas daarna zal er een nieuwe bondscoach voor de groep komen te staan.

Artikel gaat verder onder video

In de talkshow Humberto uit Van Gaal zijn onbegrip over de beslissing van de KNVB dit al ruim voor het toernooi bekend te maken. “De KNVB heeft het Andries Jonker wel moeilijk gemaakt door hem te ontslaan. Wie doet dat nou?”, begint de voormalig trainer. “Er is een relatie tussen Andries en zijn speelsters. Als je weet dat de trainer na het EK weg moet, dan is de verhouding verstoord.”

De Oranje Leeuwinnen begonnen het toernooi in Zwitserland met een 3-0 zege op Wales, maar verloren vervolgens met 4-0 van Engeland. “Tegen Engeland was het dramatisch en tegen Wales was het ook al niet geweldig”, oordeelt Van Gaal. Toch wijst de oud-bondscoach met de beschuldigende vinger naar de KNVB. “Het was niet slim van de KNVB. Ze hebben hem wel in de steek gelaten”, klinkt het verwijt aan het adres van de bond. “De relatie tussen Andries en zijn speelsters is altijd goed geweest.”

