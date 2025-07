Stentler haalt snoeihard uit naar KNVB: ‘Doelbewust de kansen weggeflikkerd’

Andries Jonker is duidelijk nog altijd gepikeerd door de keuze van de KNVB hem direct na het EK weg te sturen, zo wordt duidelijk uit zijn laatste interview als bondscoach. Leonne Stentler ziet dit ook en is woest dat de KNVB de kansen van Nederland op het EK heeft ‘weggeflikkerd’.

De KNVB zorgde in januari voor verbazing door bekend te maken dat Jonker na het EK van deze zomer zou vertrekken bij het Nederlandse dameselftal. Daar heeft de bond de nodige kritiek voor gekregen. Zo zou de positie van Jonker zijn ondermijnd en is de bondscoach in de steek gelaten, zo vindt onder meer Louis van Gaal. In gesprek met de NOS geeft Jonker aan dat hij blij is met de steun van de voormalig bondscoach van het Nederlandse mannenelftal.

“Het is mooi dat Louis zijn steun betuigt. Dat is fijn, doet me goed”, begint de bondscoach na zijn laatste wedstrijd voor de groep. “Ik denk dat ik er verstandig aan doe om vandaag maar helemaal niks over de KNVB te zeggen”, zegt Jonker met een gepikeerde blik. “Ik vond het een hele leuke job en heb niet voor niks in januari gezegd dat ik het graag nog twee jaar had gedaan.” Gaat Jonker er verder nog iets over zeggen? “Vandaag niet.” En later? “Daar denk ik over na”, is hij kort.

Stentler fileert KNVB

“Dat was Andries Jonker. Soms kun je door duidelijk te maken dat je niks wil zeggen, heel veel zeggen”, begint Gert van ‘t Hof na het interview in de studio van de NOS. Daar is Leonne Stentler het mee eens. “Zeker als je zijn gezichtsuitdrukking ziet veranderen naar een verbeten gezicht, maakt dat heel veel duidelijk”, trekt de analist haar conclusie. “De KNVB maakt die beslissing. Dat kun je op verschillende manieren doen, maar vooral niet deze manier die de KNVB heeft gekozen. Het wel communiceren en daarmee doelbewust de kansen weg te flikkeren. Ik vind dat doodzonde.”

