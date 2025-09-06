Live voetbal 2

Flick neemt na puntverlies Barcelona zeer strenge maatregel

Hans-Dieter Flick was flink over de rooie na het puntverlies van FC Barcelona op bezoek bij Rayo Vallecano (1-1), afgelopen weekend. Volgens The Athletic ging de Duitse trainer zelfs zo ver dat hij zijn selectie opsloot in de kleedkamer.

Barcelona liep afgelopen weekend tegen het eerste puntverlies van het seizoen op. Op bezoek bij Rayo Vallecano had Lamine Yamal zijn ploeg nog wel op voorsprong gezet met een rake strafschop, maar in de tweede helft bezorgde Fran Pérez de thuisploeg een punt met de gelijkmaker. Dat zijn ploeg al na drie duels niet meer foutloos is, viel niet goed bij Flick.

Volgens The Athletic heeft de Duitse trainer besloten om na de wedstrijd hard in te grijpen en zijn ploeg op te sluiten in de kleedkamer. Daarna heeft de oefenmeester zich met een zeer duidelijke toespraak tot zijn ploeg gericht. Flick zou in zeer klare taal duidelijk hebben gemaakt dat hij een goede teamgeest, volledige toewijding en geen egoïstisch gedrag wil zien bij zijn ploeg.

Flick herhaalde daarmee wat hij ook aan de aanwezige pers had aangegeven tijdens de persconferentie. “Het belangrijkste is dat iedereen die blijft zich na afloop van de transferperiode voor honderd procent inzet voor deze club”, liet de oefenmeester weten. “Geen ego's, want ego's staan succes in de weg. Vorig seizoen speelden we als een eenheid. Dat moet nu weer zo zijn.” The Athletic meldt dat de boodschap is aangekomen bij de spelers van Barcelona en zagen ze de berisping als gepast en noodzakelijk.

