Live voetbal

'Frenkie de Jong blijft bij FC Barcelona en gaat gigantisch cashen: 27 miljoen euro'

FC Barcelona-middenvelder Frenkie de Jong
Foto: © Imago
2 reacties
Tijmen Gerritsen
21 augustus 2025, 11:55

Frenkie de Jong gaat zijn contract bij FC Barcelona verlengen, zo meldt het Spaanse SPORT donderdag. Er zou door het nieuwe management van de middenvelder op hoofdlijnen een akkoord zijn bereikt met de club. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een lange periode van onzekerheid.

Dat De Jong bij Barcelona wilde blijven, was al duidelijk. Maar door een breuk met zijn voormalig zaakwaarnemer Ali Dursun zaten de onderhandelingen maandenlang muurvast. De reden van het vertrek van Dursun is niet bekend, maar het speelde wel mee in het uitstel van de contractverlenging.

Artikel gaat verder onder video

Nu lijkt er door het nieuwe management van De Jong een doorbraak in zicht. Spaanse media, waaronder El Chiringuito, melden dat zijn contract met drie jaar verlengd zal worden, tegen dezelfde voorwaarden.

Dat gaat gebeuren tegen dezelfde voorwaarden. Dat houdt in dat de international van het Nederlands elftal tot de zomer van 2029 elk jaar een nettobedrag van negen miljoen euro gaat verdienen. Dat is in totaliteit 27 miljoen euro.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Foto van FC Barcelona-speler Frenkie de Jong met zijn handen in zijn zij, op de achtergrond Raphinha

‘De Jong voelt zich ‘bedrogen’ en neemt rigoureus besluit’

  • Gisteren, 11:11
  • Gisteren, 11:11
Foto van FC Barcelona-speler Frenkie de Jong met zijn handen in zijn zij, op de achtergrond Raphinha

Frenkie de Jong heeft nog altijd niet verlengd bij FC Barcelona: Mundo Deportivo weet waarom

  • vr 15 augustus, 12:36
  • 15 aug. 12:36
Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

  • wo 13 augustus, 14:21
  • 13 aug. 14:21
8 2 reacties
Reageren
2 reacties
Voetbalhoofdstad
334 Reacties
23 Dagen lid
1.130 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

tegen dezelfde voorwaarden waarvan barca al jaren probeert dat frenkie moet inleveren? Raar verhaal.

dilima1966
2.509 Reacties
801 Dagen lid
15.502 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad. Ja met inleveren van geld als er een. Nog duurder speler gehaald wordt kloppen ze weer aan bij frenkie schuld van 1, 5 miljard speelt frenkie voor bank van lenen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Voetbalhoofdstad
334 Reacties
23 Dagen lid
1.130 Likes
Voetbalhoofdstad
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

tegen dezelfde voorwaarden waarvan barca al jaren probeert dat frenkie moet inleveren? Raar verhaal.

dilima1966
2.509 Reacties
801 Dagen lid
15.502 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
    0
    + 1
avatar

@Voetbalhoofdstad. Ja met inleveren van geld als er een. Nog duurder speler gehaald wordt kloppen ze weer aan bij frenkie schuld van 1, 5 miljard speelt frenkie voor bank van lenen

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM

Net binnen

Meer nieuws

Frenkie de Jong

Frenkie de Jong
Team: Barcelona
Leeftijd: 28 jaar (12 mei 1997)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Barcelona
1
0
2024/2025
Barcelona
26
2
2023/2024
Barcelona
20
2
2022/2023
Barcelona
33
2

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
1
3
3
2
Rayo
1
2
3
3
Villarreal
1
2
3
4
Getafe
1
2
3
5
Athletic
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel