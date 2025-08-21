'Frenkie de Jong blijft bij FC Barcelona en gaat gigantisch cashen: 27 miljoen euro'

gaat zijn contract bij FC Barcelona verlengen, zo meldt het Spaanse SPORT donderdag. Er zou door het nieuwe management van de middenvelder op hoofdlijnen een akkoord zijn bereikt met de club. Daarmee lijkt er een einde te komen aan een lange periode van onzekerheid.

Dat De Jong bij Barcelona wilde blijven, was al duidelijk. Maar door een breuk met zijn voormalig zaakwaarnemer Ali Dursun zaten de onderhandelingen maandenlang muurvast. De reden van het vertrek van Dursun is niet bekend, maar het speelde wel mee in het uitstel van de contractverlenging.

Nu lijkt er door het nieuwe management van De Jong een doorbraak in zicht. Spaanse media, waaronder El Chiringuito, melden dat zijn contract met drie jaar verlengd zal worden, tegen dezelfde voorwaarden.

Dat gaat gebeuren tegen dezelfde voorwaarden. Dat houdt in dat de international van het Nederlands elftal tot de zomer van 2029 elk jaar een nettobedrag van negen miljoen euro gaat verdienen. Dat is in totaliteit 27 miljoen euro.