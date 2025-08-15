Frenkie de Jong heeft nog altijd niet verlengd bij FC Barcelona: Mundo Deportivo weet waarom

heeft nog altijd zijn contract bij FC Barcelona niet verlengd en dat komst naar alle waarschijnlijkheid door de situatie rondom zaakwaarnemer Ali Dursun. De Oranje-international wil dolgraag breken met de belangenbehartiger, maar dit nogal gecompliceerd, zo weet Mundo Deportivo.

Begin juni kwam naar buiten dat De Jong op het punt stond te breken met Dursun als zijn zaakwaarnemer. De middenvelder zou zijn ‘vertrouwen in Dursun zijn verloren’. Een dag later stelde de Nederlander in gesprek met De Telegraaf dat hij dacht dat hij zijn contract bij Barcelona wel zou gaan verlengen. Sindsdien is het vrij rustig rondom de contractverlenging van De Jong.

De Jong wil graag overstappen naar de Israëlische zaakwaarnemer Pini Zahavi. Het Spaanse Sport wist vorige maand te melden dat de samenwerking met Zahavi cruciaal is voor de onderhandelingen over een nieuw contract. De zaakwaarnemer zou namelijk een zeer goede relatie hebben met Barcelona-voorzitter Joan Laporta en is daarnaast de belangenbehartiger van trainer Hans-Dieter Flick, Robert Lewandowski en Wojciech Szczesny.

Nog altijd is De Jong dus niet verlost van Dursun en de situatie tussen beiden zorgt ervoor dat de contractverlenging bij FC Barcelona nog altijd beklonken is. "Volgens bronnen die dicht op de situatie zitten, hebben De Jong en Dursun een lopende samenwerking tot 2026. Het is lastig om dit zomaar te ontbinden", klinkt het in Mundo Deportivo. Desondanks hebben de Catalanen nog altijd het vertrouwen dat de 28-jarige middenvelder zijn krabbel zet onder een nieuwe verbintenis.

De Jong maakte in de zomer van 2019 voor 86 miljoen euro de overstap van Ajax naar FC Barcelona, waar hij nu dus over een aflopend contract beschikt. Sinds zijn komst naar Spanje speelde de Oranje-international liefst 259 officiële wedstrijden voor de Catalanen. Daarin was hij goed voor negentien doelpunten en 23 assists.