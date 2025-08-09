Live voetbal

Barcelona komt ineens met groot nieuws over Marc-André ter Stegen

FC Barcelona-keeper Marc-André Ter Stegen
Foto: © Imago
Frank Hoekman
9 augustus 2025, 07:55   Bijgewerkt: 8 augustus 2025, 23:42

FC Barcelona komt vrijdagavond laat met groot nieuws over Marc-André ter Stegen. De Duitse doelman krijgt per direct zijn aanvoerdersband terug, zo melden de Catalanen in een kort statement op de clubsite.

De situatie rondom de doelman lag gecompliceerd. Hij herstelt momenteel van een rugoperatie die hij onlangs in Frankrijk onderging. Er is echter onenigheid ontstaan tussen Ter Stegen en de club, omdat de Duitser weigerde een document te ondertekenen waarin zijn afwezigheid op meer dan vier maanden wordt geschat. Dat document is noodzakelijk voor Barcelona om zijn blessure officieel als langdurig te registreren bij La Liga, zodat er salarisruimte vrijkomt om doelman Joan Garcia in te schrijven. Door zijn weigering heeft de club gedreigd met disciplinaire maatregelen.

Spaanse media wisten woensdagavond te melden dat Barça inderdaad maatregelen had getroffen tegen Ter Stegen en dat de keeper, die al sinds 2014 bij de club onder contract staat, zijn aanvoerderschap was ontnomen. Ter Stegen kwam vrijdag met een uitgebreid statement op Instagram. Daarin bepleitte de keeper zijn onschuld en benadrukte de doelman dat hij nog altijd 'toegewijd' is aan FC Barcelona, en dat hij bereid was om met de clubleiding op zoek te gaan naar een constructieve oplossing.

Die oplossing is laat op de vrijdagavond alsnog gevonden, zo meldt Barcelona via de officiële kanalen. "De club maakt bekend dat speler Marc-André ter Stegen de autorisatie heeft ondertekend die nodig is om het medische rapport over zijn operatie naar La Liga te sturen", schrijft de regerend kampioen van Spanje. "De disciplinaire zaak is gesloten en de speler is per direct weer aanvoerder van het eerste elftal", besluit Barcelona de korte verklaring.

