Hansi Flick heeft besloten om de aanvoerdersband van in te trekken, op verzoek van FC Barcelona. Dat schrijft 3Cat woensdagavond.

De situatie rondom de doelman is gecompliceerd. Hij herstelt momenteel van een rugoperatie die hij onlangs in Frankrijk onderging. Er is echter onenigheid ontstaan tussen Ter Stegen en de club, omdat de Duitser weigert een document te ondertekenen waarin zijn afwezigheid op meer dan vier maanden wordt geschat. Dat document is noodzakelijk voor Barcelona om zijn blessure officieel als langdurig te registreren bij La Liga, zodat er salarisruimte vrijkomt om doelman Joan Garcia in te schrijven. Door zijn weigering heeft de club gedreigd met disciplinaire maatregelen.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Spaanse media blijft Ter Stegen echter bij zijn standpunt. Hij vindt dat hij wettelijk gezien het recht heeft om niet te tekenen en is ervan overtuigd dat hij sneller kan herstellen dan de geschatte vier maanden. Bovendien zou ondertekening betekenen dat hij zijn salaris tijdelijk moet inleveren, iets wat hij onrechtvaardig vindt. Ter Stegen wijst er ook op dat Barça zijn blessure niet als excuus kan gebruiken, aangezien recente transfers en contractverlengingen al vóór zijn blessure plaatsvonden. Hoewel hij geen conflict wil met de club waar hij al meer dan tien jaar speelt, blijft hij vasthouden aan zijn besluit.

Ondertussen probeert Barcelona via juridische wegen de benodigde informatie alsnog naar LaLiga te sturen om een langdurige afwezigheid te claimen, zodat nieuwe spelers kunnen worden ingeschreven. Ondanks de inspanningen van de club zal de medische commissie van LaLiga de documentatie van Ter Stegens operatie niet beoordelen zonder zijn toestemming. De spelersvakbond AFE heeft inmiddels contact met de doelman opgenomen om hem bij te staan in deze kwestie.

Het conflict is ongekend: LaLiga heeft nog nooit eerder met een dergelijke situatie te maken gehad. Barcelona zou nu hebben besloten zijn aanvoerdersband af te nemen. De grootmacht speelt zondagavond tegen Como om de Trofeu Joan Gamper, het jaarlijkse vriendschappelijke toernooi. Voorafgaand aan die wedstrijd geeft de aanvoerder doorgaans een speech voor de fans, maar die zal dus waarschijnlijk niet door Ter Stegen worden gegeven. In de wandelgangen werd onder meer Frenkie de Jong genoemd als potentiële opvolger, indien de aanvoedersband van Ter Stegen zou worden afgenomen.