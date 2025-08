Ajax neemt Eloi Gómez Saus over van Barcelona: ‘Hij is een groeibriljant’

Eloi Gómez Saus is speler van Ajax. De Amsterdamse club meldt dinsdagavond via de officiële kanalen dat de zestienjarige middenvelder transfervrij wordt overgenomen van Barcelona. Gómez sluit aan bij Ajax Onder-17.

De komst van Gómez naar Ajax zat al enige tijd in de pijplijn en nu is zijn komst ook definitief. De talentvolle middenvelder heeft zich voor drie seizoenen verbonden aan Ajax.

Artikel gaat verder onder video

Gómez speelde sinds afgelopen zomer in de jeugdopleiding van Barcelona. De defensieve middenvelder beschikt over een aflopend contract en zou sowieso gaan vertrekken uit de zo geroemde jeugdopleiding van de Catalanen. Begin juni nam hij al officieel afscheid.

”Eloi is een typische spelverdeler voor Ajax”, zegt directeur voetbalzaken Marijn Beuker van Ajax. “Hij betrekt zichzelf veelvuldig in de opbouw, toont voetballend initiatief en voetbalt graag vooruit. Hij combineert daarbij spelintelligentie met techniek en is daardoor in staat om combinaties te maken door één of twee keer de bal te raken.

“Hij speelde sinds zijn achtste jaar bij FC Barcelona en is ons op toernooien en in onderlinge wedstrijden zeer positief opgevallen”, licht Beuker toe. “Onze verwachting is dat hij bij ons snel zijn draai zal vinden en met hem hebben we een nieuwe groeibriljant in de opleiding.”