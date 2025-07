Frenkie de Jong en Mikky kunnen na drie maanden bijna half miljoen winst bijschrijven

en zijn vrouw Mikky Kiemeney hebben hun appartement aan de Zuidas in Amsterdam met succes verkocht, zo weet Bekende Buren. De woning stond sinds half april te koop voor een bedrag van 1.495.000 euro en is voor exact de vraagprijs van eigenaar gewisseld. Daardoor hebben de voetballer en zijn partner bijna een half miljoen euro winst gemaakt.

De Jong en Kiemeney zetten half april hun woning aan de Zuidas te koop, met een vraagprijs van 1.495.000 euro. Het appartement is inmiddels precies voor dat bedrag verkocht. De Jong kocht de woning in 2018 toen hij nog bij Ajax speelde. Destijds telde hij 1.050.000 euro neer en sloot hij een hypotheek van 892.500 euro af. Daardoor heeft de middenvelder van FC Barcelona een winst van 445.000 euro gemaakt.

Artikel gaat verder onder video

Het appartement bevindt zich in een grote woontoren aan de Zuidas in Amsterdam. Vanaf het balkon hadden De Jong en Kiemeney, op hun dakterras van vijftien vierkante meter, vrij uitzicht over de stad. Het appartement heeft een woonoppervlakte van 129 vierkante meter, met drie slaapkamers en twee badkamers. Opvallend is onder meer de palmbomenprint bij het toilet.

Bekijk de foto's van het appartement van De Jong in dit artikel.

