Nieuwe Gouden Bal-winnaar geopperd: ‘Hij is Frenkie en Rodri in één’

is dit seizoen een goede kanshebber voor de Ballon d’Or, zo stelt de tafel van Voetbalpraat maandagavond. Afgelopen jaar ging de individuele prijs naar Rodri, maar volgens Vincent Schildkamp is de Portugees nog completer en zou de verslaggever het niet raar vinden als hij de prijs wint.

Nu het voetbalseizoen erop zit, wordt er volop gespeculeerd over wie dit jaar de Gouden Bal moet winnen. De afgelopen weken zijn het vooral twee namen die rondzingen als er over de individuele prijs wordt gesproken: Ousmane Dembélé en Lamine Yamal. Volgens de tafel van Voetbalpraat moet het echter iemand anders zijn die er met de prijs vandoor gaat: Vitinha. De Portugees won zondagavond de Nations League en legde ook beslag op de Champions League met Paris Saint-Germain.

“Over geweldige spelers gesproken”, begint Sjoerd Mossou wanneer de naam van Vitinha valt. “Vitinha is wel echt waanzinnig.” Aan de geluiden die zijn tafelgenoten maken te horen, zijn ze dat volledig met hem eens. “Het is toch niet heel gek dat dat nu de beste middenvelder van de wereld is”, voegt Milan van Dongen eraan toe. Mossou antwoordt dat hij inderdaad ‘zo gauw geen betere zou weten’.

Schildkamp begint dan ineens over de Gouden Bal van vorig jaar, die naar Manchester City-middenvelder Rodri ging. “Dat is nog meer een controleur dan Vitinha”, vergelijkt de verslaggever de spelers. “Vitinha is alles tegelijkertijd. Controleur, diepgang, nooit balverlies...”, somt hij op. “Ik sluit niet uit dat hij de Gouden Bal wint dit jaar”, voegt Van Dongen eraan toe. Dat beaamt Schildkamp. “Hij is Frenkie (de Jong, red.) en Rodri in één, eigenlijk. Maar dan op pocketformaat, want hij is niet zo groot”, besluit hij over de 1,72 meter lange middenvelder.

