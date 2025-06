Ronaldo en Mbappé wijzen naar dezelfde speler voor Ballon d'Or-winst

en lijken te hinten op dezelfde speler, als ze het hebben over de topfavoriet van de Ballon d'Or. Volgens de Portugees moet er sowieso een voetballer van de Champions League-winnaar (Paris Saint-Germain) met de prijs aan de haal gaan, terwijl Mbappé de naam van zijn landgenoot Dembélé specifiek noemt.

Ronaldo liet zich tijdens een persmoment bij de Portugese ploeg uit over de prestigieuze trofee. "De speler die de Ballon d'Or wint moet voor mij iemand zijn die de Champions League heeft gewonnen. De prijs heeft echt op waarde ingeboet", sneert hij nog. De kandidaten die dan overblijven zijn Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Vitinha, Khvicha Kvaratskhelia en Ousmane Dembélé. Natuurlijk zijn de eerste vijf spelers geweldige voetballers, maar het is lastig om langs de duizelingwekkende cijfers van de Franse aanvaller te kijken. In de Ligue 1 scoorde hij 21 keer en gaf hij acht assists, terwijl hij in de Champions League acht keer het net vond en zes keer de beslissende pass gaf.

Mbappé windt er geen doekjes om en noemt de naam van zijn landgenoot specifiek. "'Of ik op Dembélé ga stemmen? Ja. Moet ik dat echt uitleggen? We hebben het over Yamal en Dembélé hè, dan ga ik voor Dembélé. Dat is een zeer makkelijke keuze!" Mbappé verliet afgelopen zomer Paris Saint-Germain en zag zijn oude club pardoes de Champions League winnen. "Dat doet me niets, sterker nog: ik ben er blij mee. Of ik te vroeg ben vertrokken? Nee hoor. Dit was gewoon het einde van het hoofdstuk, ik ben zeker niet bitter."

Ronaldo geniet van Yamal

Naast Dembélé is Yamal een van de belangrijkste kanshebbers voor Ballon d'Or-winst. Ronaldo geniet enorm van het grote talent van FC Barcelona. "Hij doet het echt fantastisch: hij haalt er alles uit." Vervolgens richtte hij zich tot de media en voetbalfans. "Leg alsjeblieft niet teveel druk op hem. Laat hem groeien als speler, laat hem zich ontwikkelen. Dat hij talentvol is, staat buiten kijf."

