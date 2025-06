'Bom barst bij Barcelona: Flick heeft keiharde boodschap voor grote naam'

FC Barcelona staat open voor een zomers vertrek van keeper , zo melden Spaanse media. Trainer Hans-Dieter Flick zou een 'moeizame' relatie met zijn landgenoot onderhouden, die teruggaat naar zijn periode als bondscoach van Duitsland. Rond de halve finale van de Champions League tegen Internazionale zou het tot een uitbarsting zijn gekomen tussen de twee.

De 33-jarige Ter Stegen staat al elf seizoenen onder contract bij Barcelona en is daarmee de langst dienende speler in de huidige selectie van de kampioen van Spanje. Jarenlang was de Duitser eerste keus onder de lat. Met Ter Stegen op doel won Barcelona in 2015 de Champions League en kroonde de club zich zes keer tot kampioen van Spanje. In de titel van afgelopen seizoen had de Duitser echter nauwelijks een aandeel: Ter Stegen raakte vroeg in het seizoen zwaar geblesseerd en was pas in mei weer wedstrijdfit. De in de tussentijd aangetrokken Wojchiech Szczesny bleef echter eerste keeper.

LEES OOK: 'Frenkie de Jong breekt met zaakwaarnemer Ali Dursun'

Artikel gaat verder onder video

Barcelona zou niet geheel tevreden zijn met de sportieve prestaties van Ter Stegen, maar volgens de krant Sport speelt er nog een tweede reden waarom de keeper deze zomer - ondanks een contract dat nog drie seizoenen doorloopt - uit mag zien naar een nieuwe werkgever. Ter Stegen liet namelijk voorafgaand aan de return tegen Inter - dat Barcelona uiteindelijk uit zou schakelen in het miljardenbal - publiekelijk weten klaar te zijn om terug te keren onder de lat. Flick hield echter vast aan Szczesny, waarop Ter Stegen zou hebben gedreigd niet mee te reizen naar Milaan.

LEES OOK: Ronald de Boer wijst favoriet voor Ballon d'Or 2025 aan: 'Unieke prestatie'

Tussen Flick en Ter Stegen boterde het al langer niet. In zijn tijd als bondscoach van Duitsland (2021-2023) hield Flick namelijk vast aan Manuel Neuer als eerste keeper, een beslissing die Ter Stegen hem niet in dank afnam. Barcelona is inmiddels dichtbij de komst van doelman Joan García, die voor 25 miljoen euro moet overkomen van stadgenoot Espanyol. Szczesny kan bovendien zijn aflopende contract verlengen. Ter Stegen blijft welkom, maar zou te horen hebben gekregen dat hij volgend seizoen derde keus is en alleen in aanmerking komt voor speelminuten als García en Szczesny geblesseerd of geschorst zijn.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière

👉 Deco in de bres voor fel bekritiseerde De Jong na 'onrechtvaardige' behandeling