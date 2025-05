'Barcelona bereikt principeakkoord, pikante transfer lonkt'

FC Barcelona heeft een principeakkoord bereikt met de zaakwaarnemers van , de doelman van stadgenoot en rivaal Espanyol, zo meldt Mundo Deportivo. De 24-jarige sluitpost staat echter ook in de belangstelling van een hele rits clubs die volgend seizoen eveneens actief zijn in de Champions League. De verwachting is dat García komend weekend de knoop over zijn toekomst doorhakt.

Barcelona begon het voorbije seizoen met Marc-André ter Stegen als onbetwiste eerste keeper en daarachter de zelf opgeleide Iñaki Peña als reserve. De Duitser raakte echter al vroeg in het seizoen zwaar geblesseerd. Peña werd daardoor voor de leeuwen gegooid, hoewel hij in eerste instantie goed presteerde besloot de clubleiding in de winter een ervaren doelman toe te voegen aan de selectie. De al gestopte Wojchiech Szczesny werd bereid gevonden zijn handschoenen weer uit het vet te halen en werd al snel eerste keus onder de lat. De Pool heeft inmiddels een aanbieding om langer te blijven in beraad. Ter Stegen zou zich inmiddels beraden op zijn toekomst: indien Barcelona hem niet kan garanderen dat hij volgend seizoen terugkeert onder de lat zou de Duitser, die al sinds 2014 onder contract staat bij de Catalanen, deze zomer willen vertrekken.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Barcelona deze zomer de markt op wil voor een jongere keeper. Onder meer Bart Verbruggen wordt daarbij als interessante optie gezien, daarnaast zou de club ook keepers als Lucas Chevalier (LOSC Lille) en Diogo Costa (FC Porto) op het verlanglijstje hebben gezet. De interesse in García is echter het meest concreet: in zijn Espanyol-contract staat een vaste afkoopsom van 25 miljoen euro, waardoor de onderhandelingen met de stadgenoot geen probleem vormen. Barça heeft naar verluidt een vijfjarig contract voor de keeper klaarliggen. Er zijn echter veel meer kapers op de kust: volgens Mundo Deportivo staat García ook in de belangstelling van Arsenal, Newcastle United, Aston Villa, Napoli, Internazionale én Bayer Leverkusen. De verwachting is dat de doelman uiterlijk maandag besluit op welk aanbod hij in zal gaan.

García doorliep de jeugdopleiding van Espanyol en groeide pas in de tweede helft van het seizoen 2023/24 uit tot eerste keeper van de tweede club van Barcelona. Met het jeugdproduct onder de lat promoveerde Espanyol dat seizoen naar LaLiga, waarin de club zich dit voorbije seizoen als nummer veertien van de ranglijst nipt wist te handhaven. Garciá wordt gezien als een van de belangrijkste pijlers onder de handhaving: de doelman keepte alle 38 competitiewedstrijden en incasseerde daarin 51 tegendoelpunten. Acht keer hield hij de nul, waaronder het thuisduel met Real Madrid (1-0).

