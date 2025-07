Iñaki Williams haalt vernietigend uit naar FC Barcelona

heeft in een interview keihard uitgehaald naar FC Barcelona. De aanvaller is namelijk niet te spreken over de houding van de Catalanen inzake de transfersoap rondom zijn broer Nico Williams. FC Barcelona trok deze zomer flink aan Nico, die uiteindelijk een langer verblijf bij Athletic Club verkoos boven de Spaanse kampioen.

De transfersoap rondom Williams hield de Spaanse media wekenlang bezig. De 23-jarige Spaanse smaakmaker was het toptarget van FC Barcelona voor deze zomer en een deal leek dan ook aanstaande. Uiteindelijk klapte de transfer en besloot Williams om zijn contract bij Athletic Club tot liefst 2035 te verlengen.

Broer Iñaki sprak tijdens een persoment zijn onvrede uit en is van mening dat FC Barceloan een vies mediaspelletje speelde. "We weten allemaal hoe de voetbalwereld werkt", aldus Iñaki Williams. "Barcelona wilde druk uitoefenen op Athletic en op mijn broer. Ze zetten een mediacampagne op waarvan ze dachten dat die zou werken. Als wij, Athletic, een speler willen, doen we dat onder de radar. Dit heeft veel schade aangericht. Het heeft veel dingen bezoedeld."

"Veel van wat ze zeiden, wat naar de media of op sociale media lekte, waren leugens", gaat Iñaki Williams kritisch verder. "Ik zal eerlijk zijn, mijn broer had de beslissing min of meer al genomen om hier te blijven, maar we moesten nog steeds een contract opstellen en er moesten nog veel dingen geregeld worden. Je kan dat niet zomaar van de ene op de andere dag aankondigen."

Iñaki Williams is dan ook van mening dat zijn broer Nico veel onrecht is aangedaan. "Er gebeurden daardoor dingen die ons in de weg stonden. Ze vernielden de muurschildering twee keer, ze gingen naar het huis van mijn broer, ze sloegen een van de ramen van zijn auto in. Dat zijn dingen die gebeuren en die mensen misschien niet weten, maar die een grote impact hebben op een voetballer. Het is niet de eerste keer dat Barcelona intense publieke druk gebruikt als middel in hun jacht op een speler. Het is ook niet de eerste keer dat deze tactiek veel woede bij de andere club opwekt", besluit hij.