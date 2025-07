Pep Guardiola reageert duidelijk en fel op vergelijkingen Messi-Yamal

Pep Guardiola kan er met zijn hoofd niet bij dat en met elkaar worden vergeleken. De Spaanse succescoach van Manchester City ziet de klasse van Yamal wel, maar moet nog maar zien of het talent van FC Barcelona het niveau van Messi kan bereiken en dat vervolgens lang kan volhouden.

Yamal heeft praktisch gezien net zijn tweede seizoen als profvoetballer achter de rug. Het creatieve talent laat al veel vlagen van klasse zien, maar mag volgens Guardiola de schoenen van Messi nog niet strikken. "Messi is van een heel andere orde. Hij maakte negentig doelpunten per seizoen, vijftien jaar lang, zonder pauzes, zonder blessures."

Artikel gaat verder onder video

Yamal heeft op achttienjarige leeftijd al een Europees Kampioenschap achter zijn naam staan, maar komt zeker nog niet in de buurt van de statistieken van Messi. Afgelopen seizoen scoorde het Spaanse talent negen keer in LaLiga en gaf hij vijftien assists. Door zijn leeftijd is er nog genoeg ruimte voor ontwikkeling, maar of hij (voor langere tijd) op het niveau van Messi komt, is zeer de vraag.

Guardiola hoopt dat de Ballon d'Or-kandidaat niet gek wordt gemaakt door dit soort vergelijkingen. "Messi is buitenaards. Die twee moet je gewoon niet vergelijken. Gewoon niet doen."