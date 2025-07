Bijval voor onder vuur liggende Yamal: 'We doen dit werk omdat we het willen'

Het verjaardagsfeest van , die afgelopen zondag achttien jaar werd en dat de avond ervoor vierde, heeft flink wat stof doen opwaaien. Op het feestje zorgden mensen met dwerggroei voor het entertainment en dat viel niet in goede aarde bij de Asociación de Personas con Acondroplasia y Otras Displasias Esqueléticas con Enanismo (ADEE). Inmiddels heeft het Spaanse ministerie voor Sociale Rechten al om een onderzoek gevraagd. Een van de artiesten heeft het inmiddels opgenomen voor Yamal.

Yamal werd zondag achttien jaar en besloot dat de avond van tevoren groots te vieren. De tienersensatie gaf een besloten feest in Olivella, zo’n vijftig kilometer van Barcelona. De Spanjaard had ruim honderd mensen uitgenodigd voor het feest. Hoewel er sprake was van erg strenge beveiliging en een verbod op mobiele telefoons, lekten er wel beelden uit van het verjaardagsfeest.

Artikel gaat verder onder video

Op enkele beelden zou te zien zijn hoe mensen die kampen met dwerggroei als entertainment en voor promotionele activiteiten zijn ingehuurd op het feest, zo beweert de ADEE. De vereniging heeft daarop besloten juridische en maatschappelijke stappen te ondernemen tegen Yamal, om ‘de waardigheid van mensen met een beperking te beschermen’. Volgens de ADEE zijn de acties van Yamal niet alleen in strijd met de wet, maar zijn deze ook ethisch onverantwoord.

De Catalaanse radiozender RAC1 sprak met een van de artiesten met dwerggroei die aanwezig was op het feest van Yamal. Hij wilde wel anoniem blijven en zijn stem was vervormd. Hij snapte de ophef over zijn aanwezigheid niet en verdedigde zijn recht om als entertainer te werken. Naar eigen zeggen werd hij met respect behandeld. "We vragen alleen maar of ze ons mogen laten werken. We hebben onze eigen contracten, we zijn gewone mensen, zelfstandigen en doen alles legaal. Ik snap niet waarom er nu zoveel ophef is", wordt de artiest geciteerd door De Telegraaf.

Artiest kritisch op Asociación ADEE

„Wat de Asociación ADEE nu doet, is ons werk als professionals in diskrediet brengen. We doen dit werk omdat we het willen. Niemand dwingt ons ertoe. We zijn graag kunstenaar, we wijden ons hier al heel lang aan, en de afgelopen twee of drie jaar hebben we meer ruis of vragen ervaren rond ons werk. Niemand van de vereniging heeft contact met ons opgenomen en met al die kritiek verpesten ze onze banen. Ze bieden ook geen oplossingen",

"We zijn het er altijd over eens met onze klanten dat als we ook maar één teken van gebrek aan respect voor onze activiteiten zien, het einde verhaal is. Zo’n gebrek aan respect heb ik tot nu toe nog nooit meegemaakt tijdens mijn werk", gaat de artiest verder. „We waren met z’n vieren. In de show die we geven, gaan we naar de tent en dansen we met de mensen. We serveren shotjes en drankjes, we doen goocheltrucs. We vermaken en proberen mensen een leuke tijd te bezorgen.”

Yamal verschijnt 'gewoon' op training FC Barcelona

Yamal is zondag, daags na zijn privéfeestje, gewoon op de training van FC Barcelona verschenen. Zelf heeft de net achttienjarige vleugelaanvaller nog niet gereageerd op de ophef rondom zijn persoon.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 'UEFA deelt mogelijk boete van 60 miljoen uit aan FC Barcelona' 🔗

👉 ‘De Jong sorteert met nieuwe zaakwaarnemer voor op groot toekomstbesluit’ 🔗

👉 Raphinha is furieus: 'Onacceptabel, dit is echt erg' 🔗