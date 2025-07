Williams verbaast vriend en vijand met aankondiging over toekomst

Nico Williams heeft zijn contract bij Athletic Bilbao verlengd tot medio 2035. Dat maakt de club bekend via de officiële kanalen. Hoewel er duidelijke interesse van FC Barcelona was, heeft de aanvaller gekozen voor een langer verblijf in Baskenland.

De transfersoap van Williams is ten einde gekomen met de contractverlenging. FC Barcelona was na een succesvol Europees kampioenschap met Spanje in 2024 al overtuigd van de buitenspeler, maar destijds koos hij er ook al voor om te blijven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Rakitic (37) beëindigt prachtcarrière, maar blijft actief in het voetbal

Dit jaar werd de interesse opnieuw aangewakkerd. Ook Bayern München zou in de race zijn geweest, maar Barcelona leek het dichtst bij het binnenhalen van het 22-jarige supertalent. De voorzitter van de Spaanse competitie bemoeide zich nog met de ‘aanstaande’ transfer, want Barcelona zou vanwege de financiële regels eerst nog spelers moeten verkopen om Williams überhaupt in te schrijven.

Tot een overstap kwam het uiteindelijk niet. Williams, die een contract had tot medio 2027, tekent nu liefst acht jaar bij voor Athletic Bilbao. Op de clubwebsite staat dat zijn afkoopsom met meer dan vijftig procent is verhoogd ten opzichte van het vorige contract. Dat komt neer op een bedrag van minstens 96 miljoen euro.

Williams zelf verklaart zijn besluit ook op de website: “Als het op het maken van beslissingen aankomt, dan is het voor mij het belangrijkste om naar mijn hart te luisteren. Ik ben waar ik wil zijn, met mijn mensen. Dit is mijn thuis.”

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière