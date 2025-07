Rakitic (37) beëindigt prachtcarrière, maar blijft actief in het voetbal

heeft een punt achter zijn voetbalcarrière gezet. Dat bevestigt zijn trainer Gonzalo Garcia voor het Kroatische Nova TV. Rakitic blijft wel bij Hajduk Split om een technische functie in te gaan vullen.

Rakitic begon zijn rijke carrière bij FC Basel, waar hij twee seizoenen speelde, voordat een stap naar de Bundesliga met FC Schalke 04 volgde. Daar speelde hij ruim honderd wedstrijden, voordat hij naar Sevilla FC vertrok. Ook daar kwam hij meer dan honderd keer in actie, met als hoogtepunt de Europa League-winst in 2014.

Artikel gaat verder onder video

Na dat seizoen beleefde Rakitic zijn meest glansrijke periode. FC Barcelona nam de Kroaat over en in zes jaar werd hij met de Catalanen vier keer kampioen, won hij vier Spaanse bekers en twee supercups. Het absolute hoogtepunt uit die tijd is de Champions League-winst van 2015. Rakitic was net als Luis Suárez en Neymar trefzeker in de 1-3 overwinning op Juventus in de finale.

LEES OOK: FC Barcelona verblijdt fans met fantastisch nieuws

Op interlandgebied boekte Rakitic in 2018 het grootste succes. De 106-voudig international was onderdeel van de selectie die de finale van het wereldkampioenschap bereikte. Kroatië verloor de finale van Frankrijk met 4-2.

In 2020 keerde Rakitic terug bij Sevilla, waar hij nog maar eens een Europa League won. 3,5 jaar later volgde nog een (lucratief) avontuurtje in Saudi-Arabië bij Al-Shabab. Het afgelopen seizoen kwam de middenvelder naar Hajduk Split om zijn carrière af te sluiten. De verwachting was al dat Rakitic zijn aflopende contract inderdaad niet zou verlengen, maar trainer Garcia heeft het afscheid van de 37-jarige nu ook bevestigd. Rakitic gaat aan de slag als assistent van technisch directeur Goran Vucevic.

➡️ Meer FC Barcelona nieuws

👉 Raphinha hint op Facebook naar toptransfer Barcelona 🔗

👉 'Barcelona informeert naar Oranje-international, ook Feyenoord-ster in beeld'

👉 ‘Toekomst De Jong bij Barcelona plots hoogst onzeker’

👉 ‘Barcelona laat man van 1 miljard vertrekken naar Monaco’

👉 Messi kiest doelpunt tegen Nederlandse keeper als favoriet uit zijn carrière