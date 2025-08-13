Mossou hoort 'krankzinnig' Barcelona-nieuws: 'Dit is het begin van het einde'

Sjoerd Mossou vindt 'krankzinnig' dat Villarreal en FC Barcelona hun onderlinge competitiewedstrijd in LaLiga later dit jaar gaan afwerken in Miami. "Ik wil niet dramatisch doen, maar dit is wel het begin van het einde", zegt de journalist in de AD Voetbalpodcast.

Maandag maakte de Spaanse voetbalbond bekend dat Barcelona en Villarreal elkaar in december van dit jaar in Miami gaan treffen, in plaats van 'gewoon' in Spanje. Met het uitwijken naar de Verenigde Staten komt een diep gekoesterde wens van Barcelona uit, maar aartsrivaal Real Madrid heeft als een wesp gestoken gereageerd op het plan. De Koninklijke sprak in een officieel statement op de clubsite zelfs van 'competitievervalsing'. "De integriteit van de competitie vereist dat alle wedstrijden plaatsvinden onder dezelfde omstandigheden, voor alle teams", aldus Real.

In de podcast van het AD stipt host Etienne Verhoeff aan dat ook Villarreal al het mogelijke in het werk heeft gesteld om te voorkomen dat de wedstrijd tegen Barcelona in Miami zou worden afgewerkt. Het betreft op papier namelijk een thuiswedstrijd voor Villarreal, op 1 maart 2026 speelt de club opnieuw een uitwedstrijd tegen de Catalanen, maar dan 'gewoon' in Barcelona zelf. Verhoeff vraagt Mossou of de club daar een punt mee heeft en krijgt een duidelijk antwoord: "Ja, natuurlijk hebben ze een punt. Het is volkomen krankzinnig, joh. Ik wil niet te dramatisch doen, maar dit is wel het begin van het einde, zou je bijna zeggen. Als we deze grens over gaan..."

Verhoeff interrumpeert Mossou om te zeggen dat er één man voorstander van het plan is: sportmarketeer Chris Woerts. "Uiteraard, uiteraard", erkent Mossou, om te vervolgen: "Als ik even niet weet waar ik een mening over moet hebben, dan luister ik altijd even naar de mening van Chris Woerts. Dan weet ik dat ik precies het tegenovergestelde vind, dat vind ik altijd heel handig. Ook hier ben ik het natuurlijk weer totaal niet met hem eens. Dit is natuurlijk een heel slecht idee. Als je het nationale voetbal gaat verkopen aan dit soort praktijken, dan is het einde zoek."