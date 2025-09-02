Frenkie de Jong en Mikky Kiemeney verwelkomen tweede zoon en maken naam bekend

en Mikky Kiemeney zijn op 21 augustus opnieuw ouders geworden, zo maakt het stel officieel via Instagram. Naast de geboortedatum van hun tweede zoon delen de voetballer en zijn vrouw ook de naam van hun pasgeboren kind: Mason de Jong.

De Jong en zijn vrouw mochten onlangs hun tweede kind verwelkomen. Het stel kreeg in november 2023 al samen een zoontje, Miles. De afgelopen maanden was Kiemeney weer zwanger en afgelopen week is ze bevallen. In mei maakte Kiemeney bekend voor de tweede keer zwanger te zijn.

Afgelopen week kwamen de geruchten al naar buiten dat De Jong en Kiemeney waren bevallen van hun tweede kind. Dat hebben ze nu officieel bevestigd via Instagram. Ook hebben ze bekendgemaakt dat hun tweede zoon Mason heet.

