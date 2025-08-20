Live voetbal

‘De Jong voelt zich ‘bedrogen’ en neemt rigoureus besluit’

Niels Hassfeld
20 augustus 2025, 11:11

Frenkie de Jong heeft een nieuwe zaakwaarnemer, zo weet Mundo Deportivo. De middenvelder zou zich ‘bedrogen’ voelen door Ali Dursun en daarom met hem zijn gebroken. De nieuwe belangenbehartiger van De Jong zou eveneens uit Nederland komen, maar de krant meldt niet om wie het gaat.

De Jong wordt al sinds het begin van zijn profcarrière begeleid door Dursun, maar volgens Mundo Deportivo zijn de twee nu definitief uit elkaar. De Spaanse sportkrant stelt dat de Nederlander zich ‘bedrogen’ voelde door zijn belangenbehartiger, alhoewel niet duidelijk is waarom precies. De geruchten over een breuk tussen de middenvelder en zijn zaakwaarnemer spelen al langer.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels heeft De Jong ook al een nieuwe zaakwaarnemer, weet Mundo Deportivo. Hoewel de krant niet meldt om wie het gaat, zou het om een Nederlander gaan. De nieuwe belangenbehartiger van de Oranje-international zou ook al contact hebben opgenomen met FC Barcelona en hebben aangegeven te willen spreken met Deco over een contractverlenging van zijn cliënt.

De huidige verbintenis van De Jong in het Camp Nou loopt nog tot komende zomer, waardoor enige haast geboden is. De Catalanen waren eerder ook al in gesprek met de middenvelder over een nieuwe verbintenis, maar door de situatie met zijn zaakwaarnemer moesten de onderhandelingen gepauzeerd worden. Een snelle deal ‘kan niet worden uitgesloten’ als de nieuwe zaakwaarnemer akkoord gaat met de voorwaarden die de club stelt aan de verlenging van De Jong. De prioriteit ligt nu echter bij het vinden van een oplossing voor Oriol Romeu, Iñaki Peña en Héctor Fort – die de club allen mogen verlaten – en het inschrijven van Gerard Martín, Wojciech Szczesny en Roony Bardghji.

