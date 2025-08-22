Vandaag Inside heeft beroerd nieuw voor Ali Dursun, de zaakwaarnemer van Frenkie de Jong

Chris Woerts heeft vrijdagavond in Vandaag Inside duidelijkheid verschaft over het management van . De geruchten dat de middenvelder van Barcelona en het Nederlands elftal reeds gebroken heeft met zijn zaakwaarnemer Ali Dursun, worden door Woerts vooralsnog ontkracht. Toch is het volgens de sportmarketeer slechts een kwestie van tijd voordat De Jong van belangenbehartiger wisselt.

Deze week sijpelden in de Spaanse media berichten door dat De Jong zich ‘bedrogen’ voelt door Dursun en daarom gebroken heeft met de zaakwaarnemer. Wat daarvan de reden zou zijn, werd echter niet geconcretiseerd.

Woerts nam daarop telefonisch contact op met Dursun. “Volgens Ali vertegenwoordigt hij nog steeds Frenkie”, zegt de sportmarketeer. “Ik heb Ali even gebeld vanmiddag, want er waren allerlei berichten in de Spaanse media dat Frenkie van zaakwaarnemer zou veranderen en dat zijn nieuwe zaakwaarnemers bij Barcelona waren om over een nieuw contract te praten.”

“Dus ik belde Ali vanmiddag eventjes op en die zei: joh, laat gaan. Niet over praten. Hij staat nog steeds onder contract bij mij”, aldus Woerts.

Toch twijfelt Woerts er niet aan dat De Jong op korte termijn alsnog van management zal veranderen en Dursun dus het raspaard uit zijn spelersstal kwijtraakt. “Er zijn twee Belgische advocaten, die ook onder anderen Romelu Lukaku, Stefan de Vrij en Memphis Depay vertegenwoordigen.”

Woerts doelt daarmee op Sébastien Ledure en Wouter Janssens. “Ik denk dat zij de nieuwe zaakwaarnemers zijn van Frenkie de Jong. Frenkie de Jong is op weg naar nieuwe zaakwaarnemers. Het zingt algemeen rond in het zaakwaarnemerswereldje.”

Volgens Woerts heeft De Jong officieel nog een contract voor één jaar met Dursun. “Hij staat officieel gewoon onder contract bij Ali, dus hij kan niet zomaar weglopen. Maar er zal ongetwijfeld onderling wat geregeld worden. Ali begeleidde Frenkie al sinds zijn veertiende: dat is heel lang.”