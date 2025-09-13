Live voetbal 13

Flick is woest om situatie rondom Lamine Yamal: 'Dit kan echt niet!'

FC Barcelona-aanvaller Lamine Yamal in de wedstrijd tegen Internazionale
Foto: © Imago
Luuk van Grinsven
13 september 2025, 15:05

FC Barcelona moet het na de interlandbreak stellen zonder Lamine Yamal. De sterspeler van de Catalanen liep bij Spanje een blessure op en mist daardoor in elk geval het competitieduel met Valencia. Trainer Hansi Flick is niet te spreken over de Spaanse nationale ploeg.

“Yamal had al klachten toen hij naar de nationale ploeg ging. Hij trainde niet tussen de wedstrijden door en speelde tóch 73 en 79 minuten. Dat is niet zorgen voor de spelers”, aldus een boze Flick. Volgens de trainer is er sprake van slecht beleid van bondscoach Luis de la Fuente: "Spanje beschikt over de beste spelers ter wereld, op elke positie. Maar je kan niet op deze manier met de spelers omgaan, dit kan echt niet.”

De Duitse oefenmeester stipt aan dat afspraken tussen clubs en nationale bonden cruciaal zijn. “Ik heb wel contact gehad met de staf, maar misschien was mijn Spaans of Engels niet goed genoeg. De communicatie moet beter”, klonk hij kritisch. De coach zag in zijn periode bij Duitsland dat dit soort situaties met duidelijke afspraken te voorkomen zijn.

De blessure van Yamal is een flinke domper voor Barça, dat hem mogelijk ook mist in de Champions League tegen Newcastle. Daarnaast is Frenkie de Jong nog niet fit genoeg om terug te keren. Marc Bernal zit wel bij de selectie, maar krijgt nog geen basisplaats. Door de waslijst aan blessures neemt de druk op Barcelona vroeg in het seizoen verder toe.

