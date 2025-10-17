moet supporters die hem opwachten in de hoop om een handtekening te scoren sinds kort teleurstellen. Mundo Deportivo schrijft dat de zaakwaarnemers van de achttienjarige superster van FC Barcelona in onderhandeling zijn over een exclusieve deal met een bedrijf dat gespecialiseerd is in het online verkopen van gesigneerde merchandise.

Zoals bij zoveel voetbalsterren het geval is, wordt Yamal regelmatig door een grote schare - veelal jonge - supporters opgewacht na bijvoorbeeld een training met zijn ploeggenoten. Sinds kort gaat hij echter niet meer in op zijn verzoeken om hun Barcelona-shirts of andere items van een handtekening te voorzien.

Mundo Deportivo schrijft namelijk dat Yamal vanwege zijn grote populariteit vanuit allerlei hoeken en gaten aanbiedingen ontvangt. "Eén daarvan is van een website die gespecialiseerd is in het verkopen van gesigneerde kleding en merchandise van sportsterren. Het is de intentie van de speler om dat aanbod te accepteren, daarom hebben de mensen die zijn advertentie-overeenkomsten afhandelen hem geadviseerd om geen handtekeningen meer uit te delen. Hij gaat nog wel met fans op de foto, maar deelt geen handtekeningen meer uit", aldus de sportkrant.

Hoe minder gesigneerde shirts, schoenen en andere items met Yamals handtekening erop circuleren, hoe waardevoller de artikelen van de website worden, zo redeneert men. Vanuit Barcelona zou met begrip zijn gereageerd op de uitleg van de sterspeler. Voor gesigneerde shirts en dergelijke wordt op internet vaak goud geld betaald. Virgil van Dijk weigerde daarom in augustus nog om na een award-uitreiking verschillende shirts van een handtekening te voorzien. "Waarom niet? Omdat je 'm gaat verkopen. Je wéét dat je dat gaat doen", sprak de aanvoerder van Liverpool en het Nederlands elftal destijds.

