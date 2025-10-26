Real Madrid wint Clásico van Barcelona en verstevigt koppositie in LaLiga

Real Madrid heeft zondag de koppositie in LaLiga verstevigd met een 2-1 thuiszege in de Clásico tegen aartsrivaal FC Barcelona. Doelpunten van en in de eerste helft waren genoeg om de tegentreffer van ongedaan te maken.

Real begon uiteraard in de sterkste opstelling aan de strijd met de aartsrivaal. Topscorer Kylian Mbappé begon in de punt en werd vanaf de flanken bijgestaan door Arda Güler op rechts en Vinícius Júnior op links. Bij Barcelona ontbraken onder meer de geblesseerde aanvallers Raphinha en Robert Lewandowski. Ook trainer Hansi Flick moest verstek laten gaan: de Duitser kreeg vorige week rood in de slotfase van het met 2-1 gewonnen streekduel met Girona. Zijn assistent Marcus Sorg nam daarom de honneurs op de bank waar. Frenkie de Jong, die midweeks in de Champions League nog rust kreeg, startte op het middenveld naast Pedri en Fermín López.

De openingsfase van de Clásico was overduidelijk voor Real. Al na twee minuten leek De Koninklijke een penalty te krijgen toen Lamine Yamal in eigen zestien een tackle inzette op Vinícius. Na bestudering van de beelden trok arbiter César Soto Grado de beslissing om de bal op de stip te leggen evenwel weer terug. Tien minuten later dacht Mbappé met een snoeiharde volley van ruim twintig meter alsnog voor de voorsprong te zorgen, maar aan de treffer van de Fransman was buitenspel voorafgegaan en dus ging ook daardoor een streep. Halverwege de eerste helft had Real alsnog de verdiende 1-0 te pakken. Mbappé liep uit de rug van Pau Cubarsí, werd op maat bediend door een ragfijne pass van Jude Bellingham en verschalkte Wojchiech Szczesny beheerst. De thuisploeg kreeg vervolgens voldoende kansen op meer, maar onder meer Dean Huijsen en Vinícius stuitten op Szczesny. Barcelona stelde er aanvallend weinig verheffends tegenover, maar kwam dik tien minuten voor rust toch langszij. Na balverlies van Güler legde Marcus Rashford terug op Fermín López, die beheerst raak schoot: 1-1. Nog voor rust stelde Real echter weer orde op zaken. Een voorzet van Vinícius werd bij de tweede paal terug gekopt door Eder Militão, waarna Bellingham van dichtbij de 2-1 kon binnentikken. Daarmee was ook de ruststand bereikt.

Vlak na de start van de tweede helft kreeg Real een uitgelezen mogelijkheid om de marge naar twee te brengen, toen Soto Grado de bal op de stip legde nadat hij op het scherm hands van Eric García had vastgesteld. Mbappé zette zich achter de bal, maar moest lijdzaam toezien hoe Szczesny zijn niet eens zo slechte inzet knap over de lat tikte. Dat bleek achteraf ook direct de grootste kans van het tweede bedrijf te zijn geweest. Barcelona probeerde wel terug in de wedstrijd te komen, maar Thibaut Courtois wist zonder al te veel moeite zijn doel schoon te houden. Bellingham zag zelfs nog een derde Real-treffer afgekeurd worden wegens buitenspel. Ook opvallend was de wissel van Vinícius, die een kwartier voor tijd wer afgelost door landgenoot Rodrygo. De Braziliaanse vedette was daar in woord en gebaar ontstemd over: Vinícius wond zich gigantisch op, weigerde Xabi Alonso de hand te schudden en beende woedend de catacomben in, maar nam uiteindelijk toch plaats in de dug-out. Daar zag hij hoe zijn ploeggenoten de zege over de streep trokken. Barcelona eindigde het duel met tien man, omdat Pedri in de slotseconden zijn tweee gele kaart kreeg en derhalve geschorst is voor de wedstrijd tegen Elche van volgende week.

Door het winnen van de Clásico neemt koploper Real op de ranglijst van LaLiga verder afstand van nummer twee Barcelona. De Koninklijke staat nu op 27 punten uit tien wedstrijden, vijf meer dan de Catalanen.