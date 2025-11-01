Ajax lijkt zaterdagmiddag met twee nieuwe namen in de basisopstelling te gaan beginnen aan het thuisduel met sc Heerenveen, dat om 16.30 uur begint. Trainer John Heitinga kiest naar verwachting voor en , die vorig weekend als invallers een goede indruk maakten tegen FC Twente (2-3).

Halverwege het duel in Enschede stond Ajax op een 1-0 achterstand, die zelfs wel groter had kunnen zijn. Heitinga bracht Wijndal en Regeer toen halverwege in plaats van Josip Sutalo en James McConnell. Wijndal nam de linksbackpositie over van Youri Baas, die op zijn beurt weer in het centrum naast Ko Itakura kwam te spelen. Het gewijzigde Ajax draaide het vervolgens helemaal om en stond tien minuten na rust, door goals van Wout Weghorst, Oscar Gloukh en Mika Godts, op een 1-3 voorsprong. Ricky van Wolfswinkel deed vanaf de stip nog wel wat terug, maar dat kon niet voorkomen dat de Amsterdammers met 2-3 zegevierden en Heitinga zich zo wat meer lucht verschafte.

Artikel gaat verder onder video

De geplaagde trainer lijkt zaterdag, als nummer elf sc Heerenveen op bezoek komt in de Johan Cruijff ArenA, plek voor Wijndal en Regeer te gaan inruimen in zijn basisformatie. Remko Pasveer verdedigt naar verwachting opnieuw het doel van de Amsterdammers, terwijl in de verdediging Lucas Rosa, Itakura en Baas hun basisplaatsen behouden. Op het middenveld verhuist McConnell naar de bank ten faveure van Regeer, die wordt geflankeerd door Kenneth Taylor en Gloukh. Voorin behouden Raúl Moro, Weghorst en Godts naar verwachting het vertrouwen.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Pasveer; Rosa, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Gloukh; Rosa, Weghorst, Godts